Morata desvela que pudo fichar por el Barcelona: «Me llamó Xavi»

Álvaro Morata disfruta a sus 33 años de jugar en el Como. El delantero español jugará la próxima temporada de nuevo en Europa de la mano de Cesc Fábregas, pero no ha olvidado lo diferente que pudo haber sido su destino si hubiese tomado otras decisiones. En otras cosas, el madrileño ha repasado los últimos años de su carrera deportiva tras sus pasos en el Atlético, su ausencia con España en el Mundial y lo cerca que estuvo de fichar por el Barcelona cuando aún estaba Xavi Hernández.

Sobre su pasado rojiblanco confesó lo doloroso que fue para él salir cuando en el Atlético estaban dispuestos a que siguiera. Una elección que aún le hace mucho daño: «Es de la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera. Desde el partido de Dortmund, mi cabeza se fue a la mierda. En cuestión de tres meses me fui del Atleti. Era el sitio donde siempre había querido estar. Todas las cosas que he ganado las cambiaría por haber ganado un título con el Atleti».

Sin embargo, aquel fallo le costó al Atlético la eliminación de Champions fue algo que le atormentó demasiado para querer seguir: «Viví el momento más duro de mi carrera. Más que por las críticas en redes sociales, lo fue por mi historia personal y lo que sé que significaba. Estoy convencido de que mejor año que ese no había», confesó. Semanas después pasó por el Milan y Galatasaray, donde apenas tuvo protagonismo antes de llegar a Italia. En el Como encontró la felicidad.

«Ojalá siga. Tengo contrato, pero todo puede pasar. A lo mejor tiene el míster otras opciones y las entendería perfectamente porque no ha sido una temporada buena para mí. Cesc va a hacer historia como entrenador. Es tan listo que ha cogido lo mejor de cada entrenador y ha tenido muy buenos», admitió en una entrevista en el podcast de Mario Suárez, ex jugador del Atlético.

Morata pudo jugar en el Barcelona

Justo antes de salir del Milan, Morata ha admitido que tuvo encima de la mesa una oferta formal para jugar en el Barcelona: «Estuve muy cerca. Me llamó Xavi. Me dijo que en ese momento él veía que yo podía ayudar al equipo. Que para la manera en la que él presionaba y todas estas cosas le hubiera podido venir bien. Entonces fui a hablar con Allegri y le dije que jugar en el Barça era una oportunidad increíble. Pero al final no se dio», confesó.

Pero no descarta volver a jugar en España: «Me gustaría jugar en el Getafe, pero creo que no estoy preparado mentalmente para jugar en España. Me sigue afectando mucho lo que dice la gente y me he dado cuenta de que no puedo cambiar la persona que soy», dijo Morata.

Sobre Lamine Yamal y las críticas, Morata salió en su defensa admitiendo que hará historia con España. Ambos fueron compañeros con España, donde no estará para jugar el Mundial: «Me llamó De la Fuente, pero sabía que no iba a ir; es lo que toca. No he merecido estar en la lista. Sabía que era la última oportunidad que tienes para jugar un Mundial. He pasado muy mal en muchos momentos con la selección, pero a la vez es lo que más me gusta en el mundo. Ojalá algún día poder volver a la selección», finalizó.