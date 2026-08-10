El vídeo muy subido de tono con el que Georgina Rodríguez responde a los que critican su figura

Georgina Rodríguez vuelve a estar en el centro de todas las miradas después de compartir un nuevo vídeo en sus redes sociales que no ha tardado en hacerse viral. La influencer y empresaria ha utilizado una de sus habituales publicaciones para mostrar su lado más provocador y de paso lanzar un mensaje a muchos que en los últimos días han cuestionado su físico a raíz de unas fotos publicadas de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo y su familia.

En las imágenes, Georgina Rodríguez aparece caminando de espaldas hacia su avión privado mientras luce un ajustado pantalón que marca su figura. La publicación, en la que también sube varias fotos más, rápidamente ha llamado la atención de sus millones de seguidores, especialmente por la manera en la que la influencer presume de su silueta mientras se dirige hacia el jet privado de Cristiano Ronaldo.

El vídeo llega después de que Georgina Rodríguez haya recibido algunos comentarios en redes sociales relacionados con su cuerpo y su aspecto físico. Lejos de entrar en polémicas o responder directamente a sus detractores, la pareja de Cristiano Ronaldo parece haber optado por una respuesta mucho más visual: mostrar su figura con total naturalidad y dejar que sean las imágenes las que hablen por sí solas.

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La reacción de Georgina Rodríguez

Lejos de ignorar la polémica, la influencer y empresaria hace unos días compartió un extenso mensaje en sus perfiles sociales acompañado de varias fotografías de su figura, en el que reivindica la libertad de cada persona para vivir en el cuerpo que desea y lanza una reflexión sobre la presión estética a la que siguen estando sometidas muchas mujeres. «Es curioso que cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia; amo mis curvas, amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo», escribe la influencer en una publicación que rápidamente ha acumulado millones de visualizaciones y miles de mensajes de apoyo.

En su reflexión, Georgina Rodríguez habla muy claro: «Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo», afirma. A continuación pone el foco en su faceta más personal, la de madre de seis hijos, tres de ellos niñas, a las que desea transmitir unos valores alejados de la obsesión por la apariencia física. La modelo explica que quiere enseñarles que el valor de una persona «jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos», un mensaje que, según reconoce, también intenta aplicarse a sí misma para seguir orientándose «en este mundo de tanta fantasía». En ese sentido, aprovecha para elogiar a Cristiano Ronaldo, de quien asegura sentirse «profundamente orgullosa» por los valores que transmite tanto como padre como hombre.

Uno de los momentos más llamativos de la publicación llega cuando Georgina desvela una conversación privada con el futbolista portugués. La empresaria reconoce que, tras leer los comentarios surgidos por las fotografías de sus vacaciones, llegó a sentirse preocupada. «Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen», le confesó al delantero. La respuesta de Cristiano Ronaldo fue inmediata y, según explica ella misma, le sirvió para poner las cosas en perspectiva. «Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien», fueron las palabras que le dedicó el futbolista. La influencer asegura que esa conversación le recordó «lo que de verdad importa» y quiso compartirla con sus seguidores como ejemplo de la importancia de contar con personas que aporten confianza y apoyo.

La publicación también invita a reflexionar sobre la presión estética que, especialmente durante el verano, reciben muchas figuras públicas. Georgina reconoce que la situación no le resulta nueva y recuerda que cada año su físico vuelve a ocupar titulares y generar debates en internet. «Lo curioso es que esto pasa cada verano. Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia», escribe antes de lanzar varias preguntas dirigidas a quienes juzgan el aspecto de los demás. «¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?», plantea.

El mensaje acaba con una reivindicación del respeto hacia todos los cuerpos y con una declaración de amor propio que ha sido ampliamente compartida por sus seguidores. «Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo. En el cuerpo que me sostiene, que me ha permitido abrazar, crear vida, caer y volver a levantarme. Un cuerpo que merece respeto, amor y gratitud en todas sus versiones», afirma. Finalmente, Georgina Rodríguez deja claro cuál es su concepto del éxito, alejándose de cualquier estándar de belleza. «Para mí, el verdadero éxito nunca ha sido encajar en un estándar que nadie sabe quién inventó. El verdadero éxito es vivir en paz. Rodearme de las personas que amo. Disfrutar de mi familia y amigos. Cuidar mi salud. Reír. Aprender. Vivir».