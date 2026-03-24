La explosión del Como

Tenemos que hablar del Como, del equipo italiano entrenado por Cesc Fàbregas que hace tan sólo dos años se encontraba en la Serie B y hoy está en puestos Champions, en gran parte gracias al internacional español y su clara apuesta por los jóvenes, entre los que destaca por encima de todos Nico Paz, el líder y timón del equipo que ya suma 10 goles y 6 asistencias esta temporada en 29 partidos jugados.

Recordemos que el Como sólo se gastó 10 millones de euros por hacerse con el 50% de los servicios del argentino; si bien es verdad que el Madrid tiene una cláusula de recompra por 10 kilos, una auténtica ganga para su valor actual y el rendimiento que está ofreciendo el argentino.

El Como es un equipo muy trabajado en todas las líneas con una política de fichajes muy clara: fichar jugadores jóvenes y con proyección a un precio asequible. La fortaleza del Como empieza por su línea defensiva, liderada por Diego Carlos y un Jacobo Ramón que costaron cinco millones entre los dos, y apoyados por los españoles Alex Valle y Alberto Moreno, que luchan por hacerse un puesto en el 11 en el lateral izquierdo.

Llegando al mediocentro, encontramos la inversión más destacada del Como en este mercado, haciéndose con los servicios de Baturina por 18 millones y de Perrone por 13, una inversión que se ha visto recompensada con el gran rendimiento de ambos, proporcionando seis goles y dos asistencias el centrocampista croata y tres goles y cuatro asistencias el argentino, liderando de forma absoluta el mediocampo con Nico Paz (aunque este actúa más como mediapunta o segunda punta). Y terminando con una delantera en la que destaca Doubikas con 11 goles y 1 asistencia en 30 partidos y el internacional con España Jesús Rodríguez.

Fabregas también cuenta con importantes revulsivos para mover el banquillo si se le complicara el partido, como es el caso de Cerri, Lucas Da Cunha o Cutrone, y también cuenta con jugadores como Assane Diao, que ha perdido protagonismo respecto al año anterior y se ha convertido más en un jugador de rotación. Aunque en general los fichajes han cumplido con creces con las expectativas, es cierto que no todos han sabido encontrar su sitio, como es el caso de Jayden Addai, por el que se desembolsaron 14 kilos en verano y apenas ha jugado 12 partidos. Otro que no ha encontrado su sitio es el español Álvaro Morata, que no ha conseguido ver puerta en 19 partidos disputados.