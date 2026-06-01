El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha gastado 4 millones de euros en contratos «de emergencia» para luchar contra el narcotráfico en el Estrecho. Se trata de gastos extraordinarios que se han visto empujados por la falta de planificación de la cartera del juez de profesión ante lo que el Gobierno de Pedro Sánchez define como «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles». Todo ello a pesar de que la actividad de este tipo de crímenes ha crecido un 24% en el último año, según la Fiscalía.

La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente de Interior, ha licitado una serie de contratos en los últimos meses para la «contratación de suministros y servicios destinados a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con especial incidencia en el Campo de Gibraltar».

Por un lado, a finales de 2025, ya tuvo que solicitar un «suministro de defensas extensibles con funda rotatoria de 360º» por casi 199.317,25 euros. También se adquirieron 31 binoculares de visión nocturna por 300.080 euros o visores térmicos y nocturnos por 157.300 euros.

Las compras también incluyeron armamento. Concretamente, se adquirieron «fusiles de asalto» para la Policía Nacional por valor de 496.003,20 euros. Para ese mismo cuerpo se adquirieron 19 monoculares térmicos por valor de 41.668,46 euros.

La emergencia por el incremento del narcotráfico en el Estrecho obligó al Gobierno, ya entrado el 2026, a comprar de urgencia «cuatro vehículos todoterreno de altas prestaciones, destinados íntegramente a su transformación e instalación de blindaje integral nivel BR6, para su uso exclusivo por el Grupo Especial de Operaciones (GEO)». Para ello, desembolsó 768.677,20 euros.

Por otro lado, el Gobierno tuvo que pagar 2.135.650 euros para el «suministro e instalación de una estación sensora optrónica en el Puesto de la Guardia Civil en Cabo de Gata y de sensores radar en las estaciones sensoras de Faro de Adra (Almería) y Faro de San Telmo (Almería)».

El último de los gastos que ha dado a conocer el Gobierno, varias semanas después de haberlos formalizado, es una adjudicación de un contrato para la adquisición de dos embarcaciones también para los GEO de la Policía por 785.000 euros.

Incremento del 24% del narcotráfico

Todo ello pese a que la Fiscalía General del Estado, en su memoria anual, alertó de un incremento de los procedimientos por tráfico de drogas «en un notable 23,21%» en 2024 (de unos 24.000 a unos 30.000).

Particularmente, el Ministerio Público alertó de un «extraordinario crecimiento del tráfico de cocaína» como trasfondo. «El narcotráfico se extiende por todo el territorio», advierte el informe, y Andalucía sigue siendo una de las comunidades «más afectadas».

Tanto es así que las narcolanchas se han acabado extendiendo por «nuevas vías» y nuevos mercados como la cocaína. Ya «no se quedan en el Estrecho, sino que amplían su itinerario» por las costas andaluzas hasta «entrar incluso por el Guadalquivir». A esto se suma que las narcolanchas protagonizan sucesos cada vez más violentos.