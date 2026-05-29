El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere controlar la Guardia Civil con más puestos a dedo. Y ello en pleno escándalo por las purgas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con las cloacas del PSOE, y que motivó el pasado miércoles la entrada de la UCO en Ferraz y en la Dirección General del Instituto Armado.

Según ha podido saber OKDIARIO, en semejante escenario, el ministro sigue adelante con su plan para incrementar de forma considerable los puestos de libre designación, y llevará dicho Proyecto de orden ministerial al Pleno de la Guardia Civil del próximo 11 de junio, donde la última palabra la tendrá la directora de la Benemérita, Mercedes González.

La misma que, según el juez Pedraz, fue utilizada por la trama del PSOE para expedientar a varios agentes de la UCO que investigaban al partido o a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Como es sabido, Pedraz investiga una trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno y que para ello buscaba información sensible contra jueces, fiscales y agentes.

De momento, ha imputado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; la fontanera socialista, Leire Díez; el empresario Javier Pérez Dolset, y el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, entre otros, por un rosario de delitos. Van desde organización criminal a cohecho, pasando por revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

La situación es tal que, tras mandar el juez Pedraz a la UCO de la Guardia Civil y el juez José Luis Calama haya prohibido a la UDEF informar a sus superiores, este jueves desde el mundo jurídico han concluido que estos casos son indicativos de que es necesario que la Policía Judicial no dependa de Interior ni de la Fiscalía mientras sea designada por el Gobierno, sino del Poder Judicial. Una valoración que ha partido de la magistrada Natalia Velilla, y ha corrido como la pólvora en redes sociales, siendo secundada por numerosos jueces, abogados y también ciudadanos.

En vez de mérito o capacidad, ‘a dedo’

El ministro del Interior quiere elegir a dedo a los jefes de las unidades de gestión económica y de las cajas pagadoras de la Guardia Civil de todas las provincias y comunidades autónomas, encargados, entre otras cosas, de adjudicar obras sin licitación.

También pretende designar a dedo a los mandos que compran el material de Tráfico, como pueden ser los chalecos airbags, las motos, vehículos o cascos.

Aspira a hacer esto con puestos de lo más variopinto que hasta ahora han sido elegidos por mérito o antigüedad, según se desprende de un documento interno, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Este proyecto de orden para modificar la que establece las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil ha sorteado todos los obstáculos puestos por la asociación mayoritaria de guardias civiles en el grupo de trabajo de destinos, paso previo a llevarlo a Pleno.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han denunciado de forma reiterada que elegir a dedo es «un peligro que genera servilismo», en el sentido de que el agente se vea obligado a hacer lo que el superior quiera, y que también genera dependencia hacia quien asigna el destino, lo que puede suponer que sea cesado como ponga en duda las decisiones del superior. Por tanto, ser elegido a dedo es un arma de doble filo.

Marlaska no sólo desoye a la asociación mayoritaria de guardias civiles, sino al mismísimo Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que lleva años exigiendo al Instituto Armado que los reduzca, la última vez el pasado verano. De hecho, tras el varapalo del Consejo de Europa ha tenido el cuajo de sumar todavía más puestos de libre designación al listado, entre ellos los jefes del Destacamento Fiscal y Fronteras.

Son tantos los puestos que quiere elegir de libre designación que suman más letras que un abecedario. Precisamente, en el Cuerpo se critica la iniciativa con ese símil.

Preocupación dentro del Cuerpo

La propuesta de ampliar las plazas adjudicadas por libre designación en la Guardia Civil genera «una profunda preocupación» en la AUGC, ya que esta norma puede provocar que «el acceso dependa menos del mérito y el esfuerzo, y más de la afinidad con los mandos, lo contrario de lo que necesita una institución como la Guardia Civil para mantener su prestigio, su cohesión interna y la confianza de la ciudadanía».

«Este sistema, mal aplicado, no hace sino fomentar el servilismo y la dependencia jerárquica, en detrimento de la objetividad y la meritocracia que deben regir en cualquier institución pública», declara a OKDIARIO Eugenio Nemiña Suárez, responsable jurídico de la AUGC, así como vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales.

Nemiña destaca que «la libre designación es un mecanismo que tiene su razón de ser cuando se aplica a puestos de alta responsabilidad y confianza, donde la sintonía con la cadena de mando resulta imprescindible para el buen funcionamiento de la organización».

Sin embargo, afirma que «el problema surge cuando ese sistema se extiende a puestos de nivel 17, cargos intermedios que deberían cubrirse por concurso, garantizando así la igualdad de oportunidades entre todos los miembros del Cuerpo».

Además, señala «una contradicción», como es que si un puesto de nivel 17 requiere tal grado de confianza como para justificar la libre designación, «cabe preguntarse por qué no está catalogado en niveles superiores, acordes con esa supuesta responsabilidad y dedicación».

«No se puede argumentar que un puesto es crítico para la institución y al mismo tiempo mantenerlo en una categoría retributiva y profesional baja. Uno de los dos argumentos sobra», concluye.

La AUGC denuncia que este proyecto normativo consolida una tendencia de la que lleva años advirtiendo: que en los últimos años, la libre designación en la Guardia Civil «no ha dejado de crecer».

«Partimos en 2013 de 5.025 destinos discrecionales, tras la gran reforma que redujo los abusos heredados. En 2020 ya eran 7.091, en 2022 superaban los 10.600 y ahora, con este proyecto, se añaden al menos 26 nuevas categorías de puestos, entre ellas todas las Planas Mayores de Zona, las jefaturas de la Agrupación de Tráfico, los oficiales de las Comandancias de Ceuta y Melilla, o unidades tan alejadas de cualquier criterio razonable de especial confianza como la Unidad de Música o los Gabinetes de Psicología», declara a OKDIARIO Diego Madrazo, secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC, así como guardia civil de Tráfico.

Madrazo sostiene que «estamos ante un aumento indiscriminado que favorece la discrecionalidad, el servilismo y el silenciamiento de quienes no responden al criterio del mando de turno». Por ello, la asociación mayoritaria rechaza este modelo y exige que los destinos en la Guardia Civil «se rijan por la objetividad, la transparencia y el mérito, no por la confianza política».

«Si la Dirección General persiste en esta tendencia, los tribunales de Justicia tendrán la última palabra», advierte.

Nuevas unidades que pasan a libre designación

En este Proyecto de orden se identifican al menos 26 nuevas categorías de puestos incorporadas a la libre designación respecto a la redacción vigente.

En el artículo 9.3, relativo a destinos de libre designación por razón de la unidad, el proyecto añade dieciséis nuevas entradas respecto a la redacción vigente.

Se trata de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad con sus unidades dependientes, el Observatorio de Conducta Ética, el Gobierno Interior, los Gabinetes de Psicología, la unidad de Música, la UNESEV y la UCAIFF.

También la oficina de asuntos jurídicos del servicio de gestión del personal, la oficina de proyectos IDI del servicio de material móvil, la secretaría de la jefatura de personal, los gabinetes de orientación educativa, la caja Pagadora Central de la Dirección General de la Guardia Civil, la Unidad del Deporte, la Escuela de Criminalística, la Unidad de Seguimiento y Evaluación y el Equipo Pegaso Central.

Nuevas jefaturas

Es en el artículo 9.4, por razón del empleo y la unidad, donde el impacto es más severo en términos de jefaturas. Se incorporan a la libre designación los oficiales de las nuevas unidades de investigación de Seguridad Vial, los oficiales de las intervenciones de armas y explosivos de la organización periférica, los oficiales de la unidad de desarrollo y talento, y la totalidad de los oficiales de las Comandancias de Ceuta y Melilla con sus unidades dependientes.

Pero las adiciones más relevantes cuantitativamente son las de los tenientes coroneles, que pasan íntegramente a libre designación los de todas las Planas Mayores de Zona de la organización periférica (19 Zonas), los de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico en sus áreas de operaciones, Recursos Humanos y recursos materiales, y los de las Jefaturas del mando de apoyo.

Se añaden también los comandantes de la Unidad Central Operativa NRBQ y los puestos de oficial, suboficial y cabo del Destacamento de Inspección Pesquera.

Sólo en tenientes coroneles de la organización periférica y de Tráfico suman más de sesenta jefaturas que pasan al régimen discrecional.