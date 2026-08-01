Marlaska rinde pleitesía a Marruecos tras la invasión de Ceuta y carga contra el «egoísmo» de los países de la UE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a exculpar a Marruecos de la crisis migratoria en Ceuta y ha destacado su «cooperación» para «revertir» la situación en la ciudad autónoma. «Marruecos no es una amenaza ni para Ceuta ni para España, es un socio absolutamente fiable», ha insistido Marlaska, en línea con lo expresado también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a la pasividad de las autoridades marroquíes ante la entrada masiva de inmigrantes irregulares. «Esta situación se ha podido revertir por la colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes», ha insistido, destacando el «trabajo serio» realizado por ambos países en los últimos años» del que ha manifestado sentirse «muy orgulloso».

El titular de Interior ha cargado, en su lugar, contra el «desconocimiento y mala fe» de algunos países europeos, en alusión a la decisión de Italia, entre otros, de suspender el espacio Schengen.

El Gobierno insiste en culpar a las «mafias» de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, sin mencionar en ningún caso la intervención de Marruecos a la que sí apuntan las asociaciones de policías y guardias civiles.

«Hay que trabajar con los países de origen para luchar contra las mafias para reducir las salidas», ha expuesto Marlaska, quien ha enfatizado incluso que las fronteras españolas son «de las más seguras».

El ministro del Interior no ha dado la crisis por cerrada, pero sí por controlada. En este contexto, ha destacado el «establecimiento de la barrera neumática y una primera línea de boyas» para «cumplir» con la «circunstancia requerida por la sentencia del Tribunal Supremo». Cabe destacar que dicha sentencia, que denegó la devolución en caliente de los inmigrantes que lleguen por mar, avisaba sin embargo que «nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza» pudieran realizarse.

Marlaska ha sacado pecho de la política migratoria del Gobierno español. «Las imágenes eran impactantes, pero también ha sido impactante en positivo la reacción del Gobierno de España revirtiendo esta situación», ha considerado. Para el titular de Interior «España ha sido y es uno de los países a la vanguardia de la política migratoria».