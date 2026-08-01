Mallorca permitirá todo el mes de agosto cazar palomas para poner coto a su sobrepoblación

Mallorca permitirá todo el mes de agosto la caza de palomas en cotos ante la invasión de esta especie, lo que ha provocado la declaración de emergencia cinegética aprobada por la institución insular por tercer año consecutivo.

La medida temporal adoptada por la Dirección Insular de Caza, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, permitirá la caza de palomas torcaces y domésticas dentro de los cotos durante un periodo extraordinario del 2 al 30 de agosto.

El objetivo es bajar la densidad de la población de estas especies y reducir los perjuicios que provocan en campos y núcleos de poblaciones.

El vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha explicado que la emergencia cinegética “permite adelantar el inicio de la veda y aplicar medidas excepcionales para controlar la sobreabundancia de especies, en este caso palomas y palomas torcaces, a fin de regular sus poblaciones ante los daños que provocan en la agricultura, la ganadería y en los núcleos de poblaciones de la isla”.

Así, Bestard ha afirmado que «hemos vuelto a adoptar esta medida por tercer año consecutivo, ante la necesidad de rebajar la densidad de estas especies y reducir los perjuicios que generan en campos y núcleos poblacionales, dando respuesta a las peticiones que nos llegan desde muchos ayuntamientos de la isla que padecen los efectos de esta sobrepoblación de palomas”, ha añadido.

Días autorizados

Las palomas torcaces y palomas se podrán controlar cazando con escopeta o escopeta y perro, las siguientes fechas:

En los cotos de caza se podrá cazar la paloma torcaz los días: 2, 6, 9, 13, 15, 16 y 20 de agosto (el día 23 se abre la caza de la paloma torcaz dentro del régimen general).

Asimismo, se podrá cazar la paloma los días: 2, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 27 y 30 de agosto (el día 3 de septiembre se abre la caza de la paloma dentro del régimen general en la modalidad de escopeta).

En cuanto a los terrenos libres (acogidos en el Plan marco) se podrá cazar la paloma el día 27 de agosto. La caza de la paloma torcaz ya estará permitida dentro del régimen general.