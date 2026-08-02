La afición del Rayo Vallecano estalla contra la decisión de jugar en Burgos como plan b

El Rayo Vallecano está viviendo un momento de máxima tensión entre la directiva, los jugadores y los aficionados. Por el momento, la Comunidad de Madrid suspendió la concesión del estadio tras detectar varios problemas graves de seguridad y mantenimiento. El club tenía la obligación de inscribir un estadio alternativo. Pese a existir opciones más asequibles como Butarque, han decidido que su plan b sea El Plantío, en Burgos.

La resolución supone un impacto directo para los seguidores del equipo, que tendrían que desplazarse más de 200 kilómetros para ver un partido en el que juegan como locales. Sin embargo, el club ya ha comunicado su decisión al Leganés, Valladolid y al Albacete, que también habían estado dentro de las negociaciones. La prioridad sigue siendo jugar en Vallecas.

La reacción por parte de las peñas de Rayistas no ha tardado en aparecer. En unas declaraciones recogidas por el Diario As, la Peña Rayista Las Tablas muestra su total desacuerdo con esta decisión: «¿Por qué El Plantío y no Butarque?. Para echar un pulso a la Comunidad. Es el órdago de Presa, que no piensa en el perjuicio a los hinchas, pero vamos a ir todos a una».

El descontento cada ves es mayor. La agrupación de peñas del Rayo Vallecano ha convocado este domingo por la tarde una concentración en el estadio. El motivo de la reunión es exigir respeto y dignidad, algo que han detallado mediante un comunicado en sus redes sociales: «Dar voz al Rayismo, proponer, construir, devolver el Rayo a su gente, acabar con Presa de una vez por todas. Este domingo nos vemos en nuestro estadio a las 19 horas».

Quejas por los abonos

El traslado a Burgos cambia de forma radical el coste económico de seguir al equipo en directo, por no hablar de otros factores como el tiempo de los desplazamientos y los horarios. Por lo tanto, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV, han solicitado al club que paralice inmediatamente la campaña de renovaciones y nuevas altas de abonados. Además, piden que se devuelva el dinero a los seguidores que ya hayan pagado.