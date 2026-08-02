Premier Pádel Londres P1: cuándo empieza, horarios, cuadro y como ver por TV gratis en directo

El Premier Pádel Londres P1 ya está aquí y los aficionados al deporte de raqueta ansían conocer todo lo relativo a este nuevo torneo: cuándo empieza, dónde se juega, cuál es el cuadro, los horarios de los partidos y cómo verlo por televisión y online gratis desde España. La capital británica acoge por primera vez una prueba de categoría P1 del circuito profesional, en la que estarán presentes las mejores parejas del mundo tanto en el cuadro masculino como en el femenino. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el London P1, desde el inicio de la competición hasta el desenlace del campeonato.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Londres P1

El torneo comienza oficialmente este domingo 2 de agosto con la disputa de la fase previa, que se prolongará hasta el lunes. Será a partir del martes 4 de agosto cuando arranque el cuadro principal, momento en el que entrarán en escena la mayoría de las grandes parejas del circuito. Desde ese día se sucederán las diferentes eliminatorias hasta llegar al fin de semana, cuando se decidirán los finalistas y, posteriormente, los campeones de esta primera edición del Londres P1.

Dónde se juega el Premier Pádel de Londres P1

La competición tendrá como escenario el Olympia London, uno de los recintos cubiertos más emblemáticos de la capital inglesa. El pabellón ha acogido durante más de un siglo grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento, y ahora suma a su nutrido historial la celebración del primer torneo Premier Pádel organizado en el Reino Unido. La elección de Londres como sede no es casual. El crecimiento del pádel en el país británico está siendo exponencial, multiplicando el número de clubes, licencias y aficionados en los últimos años. La organización espera una gran respuesta del público durante toda la semana, especialmente en las rondas decisivas del campeonato.

Cuadro del Premier Pádel de Londres P1

El torneo contará con cuadros masculino y femenino, ambos integrados por las mejores parejas del circuito internacional. Los principales cabezas de serie debutarán directamente en el cuadro final tras la disputa de la fase previa. A medida que avance la competición se irán definiendo los cruces más atractivos, con la posibilidad de ver enfrentamientos entre las parejas mejor clasificadas.

El cuadro definitivo y el orden de juego se completarán una vez finalice la fase clasificatoria. Aunque en Londres ya esperan ver en acción a grandes nombres del pádel masculino como Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán o Fede Chingotto y jugadoras del nivel de Gemma Triay, Delfina Brea, Bea González o Paula Josemaría.

Horarios del Premier Pádel de Londres P1

La organización del Premier Pádel Londres P1 publicará de forma diaria el orden de juego con los horarios oficiales de cada jornada. Como suele ser habitual en torneos de esta categoría, los partidos se repartirán en sesiones de mañana y tarde, aunque los horarios podrán sufrir modificaciones en función de la duración de los encuentros o de las condiciones organizativas del torneo. Los aficionados que sigan el torneo desde la distancia o in situ, podrán consultar cada día la programación actualizada para conocer la hora exacta de los partidos de las principales parejas del circuito.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Londres P1

Los seguidores del pádel podrán disfrutar de forma gratuita del Premier Pádel de Londres P1. Los encuentros correspondientes a los dieciseisavos y octavos de final se emitirán en el canal oficial del circuito en YouTube. Las rondas finales, en cambio, podrán seguirse en directo a través de Red Bull TV en dos plataformas: su página web o la aplicación oficial. Este seguimiento por parte de Red Bull TV abarca los cruces masculinos y femeninos de cuartos de final, semifinales y final. Además de poder acceder a este contenido de forma gratuita, los usuarios podrán ver las redifusiones de estos partidos en Red Bull TV.

Qué día es la final del Premier Pádel de Londres P1

Las finales del Premier Padel Londres P1 se disputarán el domingo 9 de agosto, en una jornada que pondrá el broche y concluirá con una semana de competición ininterrumpida en la capital británica. Primero se resolverá el título femenino y, posteriormente, se disputará la final masculina, en las que se conocerán las parejas campeonas de la primera edición del torneo londinense. Además del prestigio de estrenar el palmarés de este torneo P1, los vencedores sumarán un importante botín de 1.000 puntos y un premio económico superior a 25.000 euros por jugador en el cuadro masculino y 17.000 euros a cada una de las integrantes de la pareja en el torneo femenino.