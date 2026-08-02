La histórica hazaña de Jon del Valle: pentacampeón del mundo de karting de forma consecutiva

Jon del Valle se proclamó este sábado campeón del Kart World Championship por quinta vez consecutiva en el circuito de Vandel, en Dinamarca. El español ya tiene un legado histórico en el karting. En los 21 años de historia del campeonato, ningún piloto había conseguido ganar cinco ediciones seguidas, un récord que será muy difícil de superar.

El piloto consiguió coronarse en Portugal en 2022, en Bélgica en 2023, en Brasil en 2024, en Alemania en 2025 y en esta última cita. Después de celebrar su proeza, explicó dejó claro que lo que ha logrado no es fruto de la casualidad: «Ganar cinco Mundiales seguidos no es cuestión de suerte, es un método. Llegas cada año a un país nuevo, con un kart que no has tocado en tu vida, y tienes unas pocas vueltas para entenderlo mejor que el resto».

La competitividad en el karting es especialmente alta dentro de los deportes de motor, ya que el formato de la competición favorece la igualdad entre los participantes. En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Jon del Valle detalla la complejidad del reto: «Ese trabajo es el que decide el campeonato, mucho antes de la final. Este año el nivel era altísimo, con pilotos de todo el mundo apretando en cada manga, y eso le da todavía más valor al título. También quiero acordarme de los españoles que estaban allí, se les oía en cada carrera».

El equipo español Neo Levelap ha querido tener unas palabras para su piloto. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, dejan claro que todo lo que ha conseguido estaba totalmente merecido: «Cinco años en la cima no son una coincidencia; son el reflejo de una determinación inquebrantable. el orgullo que sentimos va mucho más allá del resultado. Jon representa de manera ejemplar lo que significa este equipo».

Historia del Karting español

El palmarés del piloto habla por sí solo. Jon del Valle ha conseguido dejar su firma en el Kart World Championship, pero su legado no termina aquí. El pentacampeón aún tiene mucho que ofrecer y buscará seguir dejando su propia huella en esta modalidad.