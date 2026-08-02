Una promesa del fútbol de Marruecos aparece entre los muertos por la invasión migratoria a Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta ya ha dejado casi 100 fallecidos entre las personas que a nado han intentado cruzar durante los últimos días la frontera entre España y Marruecos. Entre los muertos se encuentra una jovencísima futbolista que era una promesa en el país africano. Su nombre era Faten Ben Amar El Azizi, tenía 20 años y su historia ha conmovido al mundo del deporte.

Esta joven jugadora perdió la vida al intentar cruzar a nado la frontera entre Marruecos y España para entrar a Ceuta junto a miles de marroquíes que durante los últimos días han invadido la ciudad española. Ya son 72 las víctimas según el Gobierno, y una de ellas es esta futbolista.

La muerte de Faten Ben Amar El Azizi ha conmovido al fútbol marroquí. Tenía 20 años y era jugadora del Atlético Tetuán, club del Magreb. Según los expertos del país africano, esta futbolista estaba considerada como una de las grandes promesas en el fútbol femenino de Marruecos. Perdió la vida tras ser arrastrada por las fuertes corrientes del mar, según han informado medios locales.

«El sueño de Faten se hizo añicos antes incluso de empezar. No buscaba fama ni aventura, sino una vida mejor y un futuro en el que creía al otro lado de la frontera. Quería abrir una nueva puerta a su futuro. Su viaje terminó antes de llegar a su destino, tras perder la vida intentando llegar a la ciudad de Ceuta», señaló en un emotivo comunicado el club de la joven jugadora confirmando su fallecimiento.

Casi 100 fallecidos intentando llegar a nado a Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha cifrado en 72 los migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos durante la entrada masiva del jueves que produjo la llegada de 50.000 personas a la ciudad.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este domingo, el delegado del Gobierno ha lamentado el fallecimiento de estas «personas inocentes» que han perdido la vida intentando acceder a ciudad.

Además, Pérez Triano ha asegurado que trabajarán para acelerar los expedientes de las personas que han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días con el objetivo de ejecutar los retornos «lo antes posible». Según ha explicado, se ha incrementado la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas hasta alcanzar casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en Ceuta «el tiempo que sea necesario».