Honda quiere saldar su deuda con Fernando Alonso y Aston Martin: «Queremos ofrecerle lo que pide»

Fernando Alonso y Honda han conseguido hacer historia en la Fórmula 1, aunque siempre por separado. El asturiano sufrió en su etapa en McLaren-Honda con uno de los peores motores del fabricante japonés. En Aston Martin el inicio ha sido muy similar, con un proyecto muy ambicioso truncado por una unidad de potencia incapaz de competir con la competencia. Sin embargo, el equipo está trabajando en una notable mejora para la vuelta del parón veraniego.

El inicio del 2026 ha sido muy duro para el bicampeón del mundo, pero las 16 mejoras en el chasis para el GP de Hungría han supuesto un gran punto de inflexión. Sin embargo, aún necesitan una actualización de motor para pelear en carrera y en la Q3. El ingeniero jefe de Honda en la Fórmula 1, Shintaro Orihara, explica que la veteranía del español es esencial: «Siempre tenemos una reunión informativa después de cada sesión, pero Fernando tiene una gran motivación y pasión por mejorar el rendimiento del coche».

El equipo sabe que el asturiano lleva mucho tiempo esperando un proyecto ganador. En unas declaraciones que recoge RacingNews365, el japonés confía en que cumplirán con las expectativas de Alonso: «Ese es nuestro objetivo, sin duda. Así que estamos trabajando estrechamente y sabemos que es un gran piloto. Tiene una gran pasión y confía en Honda. Por eso queremos ofrecerle lo que pide; ese es sin duda nuestro objetivo».

La veteranía de los pilotos juega un papel fundamental a la hora de mejorar el monoplaza. Shintaro Orihara destaca la importancia de las observaciones del asturiano: «Nos hace muchas peticiones y siempre respetamos su opinión. Nos interesa mucho escuchar y tener en cuenta sus comentarios».

Honda no quiere un GP2 Engine 2.0

Alonso criticó muy duramente el motor del fabricante durante el Gran Premio de Japón de 2015. El bicampeón del mundo perdió la paciencia y gritó por radio la famosa frase GP2 Engine, donde señaló que el nivel de la unidad de potencia era más propio de un Fórmula 2. Esta segunda etapa no ha empezado de la mejor manera, pero esta mejora podría suponer un cambio radical.