Saltan las chispas entre el jefe de Sainz y Fernando Alonso: «Debería haber cedido esa posición antes»

Carlos Sainz y Fernando Alonso estuvieron peleando durante el Gran Premio de Australia. Sin embargo, el madrileño dijo adiós a la disputa tras su incidente con Oscar Piastri, ya que recibió una penalización de cinco segundos por cruzarse en su trazada con una bandera azul de por medio. El australiano cargó contra él tras el choque: «Es una de las cosas más estúpidas que he visto jamás en un circuito». Sin embargo, en Williams consideran que el asturiano también tiene parte de culpa.

El jefe de la escudería, James Vowles, recalca que el bicampeón del mundo debió resolver el problema primero: «Fernando tuvo varias luces azules intermitentes durante todo el recorrido y, de hecho, se mantuvo en posición por delante de Oscar. Hay que hacerlo en orden, así que Fernando debería haber cedido esa posición antes. Lo que pasó es que no lo hizo». No obstante, el madrileño tenía un tiempo considerable para reaccionar y evitar el accidente.

El británico piensa que el adelantamiento del asturiano nunca debió haberse producido, al menos no en ese momento. En unas declaraciones para el debrief de Williams explica la razón: «Aprovechó la oportunidad para adelantar por el interior a Carlos en la primera curva. En ese momento, Carlos pasó a ser el coche de atrás y, cuando eso ocurre, hay varios puestos de comisarios en los que hay que ceder la posición. Sin embargo, en la recta hacia la segunda curva, Carlos volvió a ponerse por delante, por lo que el coche de atrás era de nuevo Fernando, con los paneles luminosos».

La carrera de Alonso demostró que las mejoras de Aston Martin han empezado a mostrar algunos brotes verdes. Sin embargo, Vowles señala que tendría que haber cedido la posición con la bandera azul: «Lo que complicó las cosas fundamentalmente fue que, al no haber un sistema automático, los coches se quedaban en su posición quizá más tiempo del que deberían».

Pequeña autocrítica

El jefe de la escudería ha sido muy contundente al hablar de la actitud en pista del asturiano, aunque también asume que podrían haber gestionado la situación de una forma diferente: «Lo que deberíamos haber hecho, puesto que, al fin y al cabo, seguíamos compitiendo por una posición que no sumaba puntos, era indicarle a Carlos que eso estaba ocurriendo en el momento en que se encontraba a la altura de Fernando en la recta hacia la curva 2. A eso me refiero cuando digo que es culpa nuestra».