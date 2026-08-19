Reyes Moreno, ocho años en el Atlético y un salto a Primera con el Alavés: «Ahora soy jugadora de Primera»

Hay decisiones que solo se entienden cuando pasa el tiempo. Hace un año, Reyes Moreno decidió poner punto final a una etapa de ocho años en la cantera del Atlético de Madrid para apostar por el proyecto del Deportivo Alavés. La delantera madrileña, de 24 años, buscaba una oportunidad para dar un paso adelante en su carrera. Un año después, esa apuesta se ha convertido en un ascenso a Primera División y en el inicio de una nueva etapa en la élite.

Reyes Moreno ha hablado con OKdiario para repasar una temporada que ha cambiado su trayectoria. La futbolista llegó al equipo vasco con la ilusión de formar parte de un proyecto cuyo objetivo era claro: regresar a la máxima categoría. El equipo lo consiguió y ella, además, tuvo un papel protagonista en el momento decisivo. Ante el Europa, en el encuentro que certificó el ascenso, marcó el 0-1 que abrió el camino de la victoria.

«Meter el primer gol, además en una acción a balón parado que habíamos trabajado y entrenado mucho, fue una ilusión enorme. Era literalmente lo que tenía que pasar. Pero cuando marqué, pensé: «Esto no está hecho». Ellas se jugaban el descenso y quedaba mucho partido por delante», recuerda Reyes.

El tanto fue la consecuencia de un trabajo que el equipo había repetido durante toda la temporada. Y también resume la mentalidad con la que los babazorros afrontaron el tramo decisivo: disfrutar del momento, pero sin perder la concentración. «Cuesta asimilar que hayamos conseguido el objetivo», reconoce la futbolista. La clave, según explica, estuvo en centrarse en el día a día: «Nos hemos focalizado mucho en el día a día, en superar cada partido, en ganar y en ser constantes». La mentalidad, además, estuvo presente desde el comienzo: «Desde la primera jornada, la mentalidad era de ascender».

Pitido final y ya lo dice Reyes… ☝🏻#GoazenGloriosas ⚪️🔵 pic.twitter.com/783eRFZm4h — Deportivo Alavés Gloriosas (@AlavesFem) April 4, 2026

De ocho años en el Atlético a buscar una oportunidad

La historia futbolística de Reyes comenzó en el colegio, jugando con sus amigos. Después pasó por el San Nicasio, el equipo de su barrio en Leganés, hasta que una amiga que jugaba en el Atlético, María Sánchez, le animó a presentarse a las pruebas del club.

Las superó y comenzó una etapa de ocho años en el Atlético. «Ocho años increíbles. Estoy completamente agradecida al club», recuerda. Durante ese periodo también fue capitana del filial, una experiencia que le enseñó la importancia de la unión y de entender las necesidades de cada compañera.

Sin embargo, el verano pasado decidió cambiar de rumbo. Reyes formaba parte del filial rojiblanco, que competía en la misma categoría que el Alavés, y no veía una oportunidad en el primer equipo. Entonces apareció la propuesta del conjunto albiazul.

«Era un proyecto que me gustaba mucho. El proyecto de ascenso me ilusionaba mucho», explica. La posibilidad de que un buen año terminara con el salto a Primera fue determinante. Un año después, la decisión ha demostrado ser acertada.

«A día de hoy, tomé una buena decisión porque, aparte de cumplir el objetivo, he pasado un gran año y ahora soy jugadora de Primera División», afirma. Y va un paso más allá al definir lo que ha significado esta temporada en su carrera: «Este ha sido mi primer año en el Deportivo Alavés, que yo creo que ya es cuando he dado el salto a querer ser profesional».

Un nuevo reto en Primera

Reyes afrontará ahora su primera temporada en la Liga F junto a un grupo al que define como joven, competitivo y divertido. La relación con su entrenadora, Andrea Esteban, también es buena y cercana, dentro de un vestuario en el que la juventud se mezcla con la experiencia de las veteranas.

El objetivo del Alavés será la permanencia. «Ser fiel a nuestro juego, pero siendo conscientes de que la categoría va a exigir cosas diferentes», apunta la delantera. Después de ocho años en el Atlético, una temporada decisiva en Vitoria y un gol que quedará ligado al ascenso, Reyes afronta ahora el mayor reto de su carrera. No quiere marcarse únicamente objetivos deportivos: «Ojalá seguir disfrutando del fútbol sea lo primero de todo».

Ahora ese sitio es Vitoria. Y Reyes Moreno ya puede decirlo: es jugadora de Primera División.