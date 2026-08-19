El Rayo solicita el aplazamiento de su partido contra el Alavés porque no quiere jugarlo en Leganés

El Rayo Vallecano ha solicitado formalmente a la Liga el aplazamiento de su partido contra el Deportivo Alavés correspondiente a la jornada 2, que estaba programado para este jueves a las 20:00 horas. El club madrileño ha asegurado que todavía no ha recibido respuesta del campeonato, por lo que se prepara para jugarlo, contra su voluntad, en el estadio Butarque de Leganés.

Así lo ha comunicado el Rayo en la madrugada de este viernes tras recibir la negativa de la Comunidad de Madrid a levantar las medidas cautelares de suspensión de la concesión de Vallecas, pese a haber puesto a disposición del Ejecutivo autonómico «toda la documentación solicitada» y haber trabajado para poder celebrar el encuentro en su estadio.

Europa Press informa de que el Gobierno ha rechazado levantar cautelares, señalado que los técnicos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando en un informe para recoger el estado del recinto deportivo tras la auditoría que alertaba de «graves» deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones, motivo por el cual se ordenó iniciar el procedimiento para la extinción de la concesión.

Tras conocer la decisión del Ejecutivo autonómico, el Rayo explica que presentó una petición formal ante la Liga para lograr aplazar el encuentro, al considerar que jugarlo fuera de Vallecas supone «un grave perjuicio» tanto para la entidad como para sus aficionados. De este modo, en caso de que finalmente tenga que disputar el partido este jueves, el Rayo activará el acuerdo alcanzado con el Leganés para trasladarlo al Butarque.

El Rayo avisa a su afición

Los abonados rayistas podrán recoger de manera gratuita una entrada de «similar categoría» a la de su abono, previa acreditación del mismo, en las taquillas del estadio de Vallecas. El club ha fijado para ello un horario de 11:00 a 22:00 horas este miércoles y de 10:00 a 20:45 horas del jueves.

«Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación», ha señalado el Rayo, que ha avanzado que en los próximos días hará pública la documentación que, según sostiene, acredita «de manera rotunda» su postura. La entidad también ha anunciado que informará a lo largo de la mañana del procedimiento para que los aficionados que no sean abonados puedan adquirir entradas para el encuentro en caso de que finalmente se dispute en Butarque.