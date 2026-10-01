Vox centrará su estrategia electoral en Baleares en la remigración y la prioridad nacional

El presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, ha situado la «remigración», además de la conocida como «prioridad nacional y la desregulación» como los pilares de su estrategia de cara a las elecciones de 2027, para las que la formación en las Islas todavía no ha designado candidato.

«Donde me ponga el partido estaré bien», ha afirmado Le Senne en declaraciones a los medios este jueves con motivo del inicio del curso político de Vox, al ser preguntado por si desearía continuar al frente del Parlament, en caso de que los resultados electorales permitieran un acuerdo con el PP. Al respecto, preguntado por OKBALEARES, ha añadido que «yo ya sé como va».

Ni María Ruíz ni el propio Le Senne han dado pistas sobre la composición de las listas del partido de Abascal para las próximas elecciones autonómicas en Baleares. A día de hoy, Vox es la única formación que no ha designado candidato al Parlament.

Ruíz y Le Senne han reunido a los cuadros del partido en Mallorca para dar inicio al nuevo curso político.

La vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruíz, ha rechazado los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno al considerarlos «inservibles» y ha reivindicado su partido como «más necesario que nunca».

Así se ha expresado la también diputada en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo Nacional en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de inicio del curso político de Vox Baleares, en la sede del partido en Palma.

A su entender, «lo único que van a hacer» los decretos «es que la oferta disminuya y que el problema aumente muchísimo más». Frente a este contexto, ha subrayado, el reto de Vox es «echar del Gobierno a Pedro Sánchez y a sus socios cuanto antes» argumentando que, de lo contrario, «el futuro será muy desolador».