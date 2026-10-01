Estudiantes y profesores de ADEMA inician en Inca un estudio de investigación en arquitectura y diseño

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha mantenido esta mañana un encuentro con alumnos e investigadores de ADEMA que participan en un proyecto de aprendizaje e investigación sobre la ciudad, centrado en la arquitectura, el diseño y el análisis social. La iniciativa se desarrolla en la capital del Raiguer en el marco del Foundation Year en Arquitectura y Diseño de ADEMA, en colaboración con la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA).

La iniciativa toma Inca como objeto de estudio y como espacio real de aprendizaje e investigación. Su objetivo es analizar la ciudad desde distintas perspectivas para comprender su estructura urbana, sus espacios, su patrimonio, sus dinámicas sociales y sus formas de organización.

Durante las primeras semanas de actividad académica, estudiantes e investigadores han recorrido y analizado diferentes puntos de Inca, recopilando información y observaciones sobre el territorio. Las primeras conclusiones se han trasladado posteriormente a un mapa colectivo de la ciudad, concebido como una herramienta de trabajo que permitirá incorporar nuevas capas de información y profundizar en el análisis.

El proyecto plantea Inca como un laboratorio de aprendizaje e investigación en el que confluyen arquitectura, diseño y sociología. La metodología combina la formación del alumnado con la investigación y el contacto directo con contextos reales, con el objetivo de fomentar una mirada crítica e interdisciplinar sobre la ciudad y sobre las necesidades sociales, culturales y ambientales de su entorno.

Durante la visita, estudiantes e investigadores han podido compartir y contrastar con el alcalde algunas de las primeras conclusiones obtenidas durante el trabajo de campo. «Lo primero es mirar y analizar lo que tenemos para, a partir de allí, construir. Inca, con su pasado industrial, es una ciudad ideal para la formación e investigación», ha destacado Virgilio Moreno.

«Vosotros sois el futuro y habréis de pensar y crear una arquitectura cercana y accesible para una isla sostenible», ha remarcado el alcalde durante el encuentro, en el que ha trasladado su apoyo a estudiantes, docentes e investigadores participantes en el proyecto.

Por su parte, el presidente de ADEMA, Diego González, ha acompañado al alcalde durante el recorrido por el campus y ha destacado la importancia de desarrollar este tipo de proyectos desde Inca y a partir del estudio directo de su entorno. «La formación universitaria de los futuros arquitectos y diseñadores aspira a convertirse en una referencia nacional e internacional desde el corazón de Mallorca”, ha afirmado González.

El Foundation Year en Arquitectura y Diseño inició el pasado 21 de septiembre su actividad académica como programa de preparación y aproximación a estas disciplinas. El equipo docente cuenta con arquitectos y profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional, entre ellos Sebastià Martorell, de Estudio Aulets; Alberto Sánchez, de Estudio Feina; Margalida Seguí, de Bos Arquitectes; Juan Palencia, de Estudio Isla; Joan Cerdá, presidente de la Demarcación de Mallorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears; Chris Dyvik, de Dyvik Kahlen Architects; Jonathan Foote, de Aarhus School of Architecture; Leonid Slonimskiy, de Kosmos Architects; y Frans Drewniak, de Royal Danish Academy.

«Gracias a estos profesionales y a este perfil internacional, desde Inca y Mallorca se abre un mundo de oportunidades y posibilidades en nueva oferta universitaria», ha apuntado Guillem Aloy, director del campus de ADEMA en Inca y responsable del programa formativo.

Tras este primer análisis, el proyecto continuará desarrollándose con nuevas aproximaciones a la ciudad y nuevas líneas de aprendizaje e investigación vinculadas al territorio.

Paralelamente, los estudiantes del Foundation Year ya preparan su siguiente proyecto académico y participarán en la exposición inaugural del festival de arquitectura Open House, prevista para mediados de noviembre en la sede del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, en Palma.

Durante su visita, el alcalde también ha conocido la oferta de Formación Profesional en Diseño de Moda del campus de Inca. Sus estudiantes participarán durante los próximos meses en distintos proyectos vinculados con la ciudad, entre ellos el desarrollo del vestuario de una comparsa de carnaval de Inca.