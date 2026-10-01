Turismofobia desatada en los separatistas de Més: no quieren el bus náutico de Palma porque lo usarán los cruceristas

Turismofobia desatada en los separatistas de Més. No quieren el bus náutico de Palma, que de nuevo Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha sacado a concurso, porque lo usarán los cruceristas y consideran que responde principalmente a las necesidades de la actividad turística «y no a los problemas cotidianos de movilidad de los residentes».

Aunque la intención de la APB es fomentar el uso habitual del bus náutico como transporte público, especialmente entre los trabajadores del puerto y los ciudadanos de Palma, reforzando su papel como alternativa real de movilidad con tres líneas diferenciadas, diseñadas para responder a distintos tipos de usuarios, Més considera que es «un paso más para extender la presión turística» hacia una zona residencial como el Molinar.

El candidato de Més a la alcaldía de Palma, David Pujol, ha asegurado que el PP y la APB presentaron el bus náutico como una solución a los problemas de movilidad de Palma, aunque asegura que cada paso que dan a conocer «deja más claro» que el modelo busca «facilitar los movimientos de los cruceristas y llevar esta presión turística cada vez más lejos del puerto».

Pujol considera «especialmente revelador» el calendario anunciado por la APB, que contempla que las líneas 2 y 3, «centradas en la movilidad de los cruceristas», empiecen a operar el 1 de noviembre; mientras que la línea 1, el servicio regular interior abierto al público general que cuenta con bonos específicos para residentes, entrará en funcionamiento más tarde.

Además, aseguran que el operador provisional se ha comprometido a transportar al menos 300 pasajeros por hora entre la estación de cruceros y el centro de Palma. «No es una interpretación nuestra: es el calendario que han decidido. Y ahora proyectan llevar este flujo hasta el Portixol. Esto no es combatir la masificación, es darle nuevas vías para expandirse por la ciudad», ha indicado Pujol.

La formación recuerda que ya había advertido que el bus náutico no podía presentarse como una respuesta estructural al colapso de movilidad que sufre Palma y también había reclamado que las políticas públicas priorizaran el transporte cotidiano de los residentes, la reducción del tráfico y alternativas eficientes al vehículo privado.

También alertan de que otras empresas del sector marítimo han expresado públicamente el temor de que el proyecto acabe derivando hacia otras actividades vinculadas a excursiones turísticas marítimas y han reclamado que el nuevo concurso limite esta posibilidad.

«Palma necesita descongestionarse del turismo, no crear nuevas infraestructuras para que la masificación llegue aún a más barrios», ha concluido Pujol.