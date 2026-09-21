Los separatistas de Més per Mallorca piden echar a AENA de los aeropuertos baleares: «Es un agente colonial»

El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha reclamado este lunes que la gestión de los aeropuertos de las Islas sea competencia del Govern y que se «expulse a AENA». El ecosoberanista ha pedido en rueda de prensa la competencia de la gestión aeroportuaria, pero con un Govern «valiente» que quiera «transformar el modelo económico».

Apesteguia se ha referido a las manifestaciones contra la ampliación de los aeropuertos que han tenido lugar en Palma e Ibiza este domingo y ha afirmado que fueron «ejemplares» y que el principal reclamo era la autogestión aeroportuaria.

Han sido concentraciones que «han plantado cara ante los intereses de los poderosos, representados por AENA, que aún tiene una parte importante de capital público», por lo que «debería atender a los intereses de la población», ha opinado.

Apesteguia ha lamentado que «con el PSOE y el PP la situación será siempre la misma; AENA actúa aquí como un agente colonial», ha denunciado.

Apesteguia ha señalado que los manifestantes defendían poder vivir dignamente en sus casas, llegar a final de mes o desarrollar su actividad económica. «Se trataba de manifestarse a favor de la vida y en contra de los intereses particulares de algunos», ha indicado. Según ha considerado, AENA «trabaja sobre todo para repartir dividendos entre sus accionistas» y es «triste» que la empresa «defienda» a los poderosos.

El separatista ha destacado que ha instado a «expulsar» a AENA con el objetivo de «revertir» la situación en Baleares y ha pedido que el Govern gestione los aeropuertos del archipiélago. «Hacen falta instituciones con capacidad de decidir en nuestros aeropuertos y que haya personas que crean en otro modelo económico», ha asegurado Apesteguia.

En esta línea, ha insinuado que el Govern «pretende mantener un modelo económico» como el actual y que el Ejecutivo de Marga Prohens servirá «de poco» para la autogestión aeroportuaria.

Manifestaciones contra AENA

Miles de personas participaron este domingo en sendas protestas en Palma y en Ibiza en contra de las ampliaciones de los aeropuertos. En el caso de Palma, la cita reunió a medio millar de personas que rechazaron igualmente las políticas de promoción turística del Govern.

«Ni más ampliación, ni más promoción», corearon los participantes en la protesta que partió de la Delegación del Gobierno hasta el Consolat de Mar para rechazar las previsiones de crecimiento de AENA para los próximos años y mostrar al mismo tiempo su oposición a lo que consideran la incoherencia, por parte del Govern, de abanderar la contención mientras se abren nuevas rutas en destinos como Abu Dabi o Canadá.

La marcha tuvo lugar pocos días después de que se hayan conocido las previsiones de inversión e incrementos de pasajeros -de hasta 50 millones para 2031 en el conjunto de aeropuertos de Baleares- en el Documento de Ordenación Aeroportuaria DORA III.

Por su parte, en Ibiza la protesta contra la ampliación del aeropuerto congregó a unas 2.000 personas. Organizada por la Associació de Joves d’Eivissa, arrancó en el paseo Vara de Rey para recorrer las principales calles de la ciudad. En ella, los asistentes mostraron pancartas como Aena a la trena o Por una Ibiza habitable.

Ya en el Parque Reina Sofía, los convocantes leyeron el manifiesto en el que destacaron que el proyecto de reforma previsto en el aeropuerto ibicenco supone el «crecimiento desmesurado e insostenible de la capacidad de carga turística».