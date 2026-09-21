Juaneda Hospitales y AMBAR Clínic impulsan la Semana de la Memoria ante el elevado infradiagnóstico del Alzheimer

En Baleares se diagnostican cada año alrededor de 800 nuevos casos de Alzheimer y se estima que entre 5.000 y 10.000 personas conviven con esta enfermedad, que provoca un deterioro progresivo de la memoria y de la autonomía. Sin embargo, una parte importante de los casos continúa detectándose de forma tardía.

Según datos divulgados por la Sociedad Española de Neurología, más de la mitad de las personas que se encuentran todavía en fases leves permanecen sin diagnosticar y pueden pasar más de dos años desde la aparición de los primeros síntomas hasta que se obtiene un diagnóstico.

Ante esta situación, y coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, Juaneda Hospitales y la red de centros AMBAR Clinic han puesto en marcha la Semana de la Memoria, una iniciativa destinada a llamar la atención sobre los primeros cambios cognitivos que en ocasiones se atribuyen únicamente al envejecimiento.

Entre el 21 y el 25 de septiembre, las personas interesadas podrán realizar gratuitamente en Clínica Juaneda un breve cuestionario orientativo sobre la memoria y otras capacidades cognitivas. Bajo el lema “Cuidar la memoria empieza por prestarle atención”, la campaña pretende ayudar a identificar posibles señales de alerta y, cuando sea necesario, facilitar el acceso a una valoración especializada.

Los especialistas recuerdan que los olvidos ocasionales no implican necesariamente la existencia de Alzheimer, pero también advierten de que determinados cambios de memoria no deberían atribuirse automáticamente a la edad. La repetición frecuente de olvidos, las dificultades para realizar actividades habituales, los episodios de desorientación o los cambios que comienzan a ser percibidos por familiares pueden ser motivos para consultar con un profesional sanitario.

«Lo importante es observar si se ha producido un cambio respecto a cómo era esa persona anteriormente y si ese cambio persiste o empieza a afectar a su vida cotidiana. En esos casos merece la pena consultar y estudiar qué está ocurriendo», explica el doctor Fritz Nobbe, neurólogo de Clínica Juaneda y responsable de AMBAR Clinic en Baleares.

Una evaluación temprana permite investigar las posibles causas de las alteraciones cognitivas, descartar otros problemas y, en caso de confirmarse un deterioro cognitivo, establecer con mayor antelación el seguimiento y las opciones asistenciales disponibles.

Desde Juaneda Hospitales recuerdan que el cuestionario de la campaña tiene un carácter exclusivamente orientativo y no permite diagnosticar ni descartar por sí solo la enfermedad de Alzheimer. Cuando los resultados indiquen la conveniencia de realizar un estudio más profundo, se informará a la persona sobre la posibilidad de solicitar una valoración especializada.

La Semana de la Memoria se enmarca además en la incorporación este año de AMBAR Clinic a Clínica Juaneda, una apuesta por un modelo especializado de atención a pacientes con Alzheimer que sitúa a Palma entre las ciudades españolas que cuentan con este tipo de asistencia.

Clínica Juaneda dispone de un espacio específico y de un equipo dirigido por el doctor Fritz Nobbe. El centro ofrece también el programa AMBAR®, desarrollado por Grifols para pacientes con Alzheimer leve o moderado, basado en el procedimiento de recambio plasmático y respaldado por más de dos décadas de investigación y ensayos clínicos internacionales.

Con la Semana de la Memoria, Juaneda Hospitales y AMBAR Clinic ponen el foco en una etapa anterior al diagnóstico: el momento en que una persona o su entorno empieza a detectar cambios en la memoria y todavía existen dudas sobre si son propios del envejecimiento o requieren una valoración médica.