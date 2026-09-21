Rafael Amargo, sin consuelo: las imágenes más duras del bailaor en el último adiós a su padre

Rafael Amargo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su padre, Florentino García, una figura fundamental tanto en su terreno personal como en buena parte de su trayectoria artística. El bailaor granadino le dio este domingo su último adiós en Valderrubio (Granada), rodeado de familiares, amigos y numerosos vecinos que quisieron acompañar a la familia en una jornada especialmente difícil. COOL ha tenido acceso en primicia a las imágenes de la despedida, unas fotografías que muestran a un Rafael visiblemente afectado, buscando el apoyo y el abrazo de los suyos después de despedir a uno de sus grandes pilares.

El velatorio de Florentino García comenzó a las 12:00 horas en el Tanatorio de Valderrubio. Horas después, a las 18:00, familiares y allegados se trasladaron hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, donde se celebró la misa previa al entierro. Las imágenes a las que ha tenido acceso COOL corresponden precisamente a algunos de los instantes más delicados de la jornada. En ellas puede verse al artista completamente arropado por su entorno, abrazando a familiares y caminando junto a ellos a la salida del cementerio. Los rostros serios, las lágrimas y los gestos de cariño reflejan la dureza de una despedida en la que también estuvieron presentes muchos vecinos que conocieron durante años a Florentino.

La canción elegida para su último adiós

Uno de los momentos más emotivos de la despedida llegó de la mano de una de las grandes pasiones de Florentino: la música de Rafael Farina. Por deseo de sus hijos, durante el entierro sonó Vino amargo, una de las canciones que más le gustaban. La voz del cantaor acompañó así los últimos instantes de una ceremonia en la que la familia quiso que los gustos y recuerdos de Florentino estuvieran también presentes.

Rafael estuvo durante toda la jornada rodeado de las personas más cercanas. A su lado se encontraba también Luciana Bonn, su esposa, que vivió la despedida profundamente afectada y permaneció junto al artista en estos momentos. Familiares y amigos desplazados hasta Granada se sumaron a los vecinos de Valderrubio para arropar a una familia que este domingo tuvo que afrontar definitivamente la ausencia de Florentino.

El último mensaje de Rafael Amargo a su padre

La despedida de Florentino comenzó, en realidad, unas horas antes de que familiares y amigos se reunieran en Valderrubio. A primera hora de la mañana, Rafael Amargo quiso dedicar unas palabras a su padre a través de las redes sociales, acompañando su mensaje de una fotografía en la que ambos aparecen cogidos de la mano y de la voz de Florentino cantando. «Y tú me apretaste la mano más fuerte que yo», escribió el bailaor al recordar aquel gesto entre ambos. Una frase que dio paso a un extenso recuerdo sobre la relación que mantuvieron durante toda una vida: «Entendí en solo ese gesto que eras mi padre (respeto), que estabas presente (amor) y que nuestra complicidad en solo ese apretón de manos era un pacto de tantas cosas».

En su mensaje, Rafael recuperó algunos de los momentos que marcaron su relación con su padre y habló de esa complicidad que, en muchas ocasiones, no necesitaba palabras. También recordó una de las frases que Florentino le dedicó durante uno de los momentos más complicados que ambos vivieron juntos: «Hijo, ¿ves cómo es la vida? En la vida no hay mayor verdad que tó es mentira».

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El artista también quiso poner en valor la forma en la que su padre estuvo pendiente de él durante toda su vida, adelantándose a sus necesidades para evitarle «una fatiga, dolor o vergüenza». Pequeños gestos que Rafael identifica con el amor, pero también con «su señorío y su clase». Además, uno de los recuerdos más significativos que ha compartido tiene que ver precisamente con la constancia de su padre. Durante los últimos cinco años, Florentino le enviaba cada día los mismos mensajes: «Buenos días hijo» y «Buenas noches hijo». «Tardé como un año en darme cuenta, ¿qué padre hace eso? Diariamente durante cinco años», escribió Rafael.