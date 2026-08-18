Menos dolor y mayor precisión con la cirugía torácica uniportal de la Dra. Arango en Juaneda Hospitales

La cirugía torácica uniportal es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que interviene a través de una única y pequeña incisión, para el tratamiento de patologías pulmonares, como la extirpación de un cáncer de pulmón, de lesiones sospechosas, de control de la sudoración excesiva, etcétera, siempre de forma precisa, segura, con una reducción significativa del dolor postquirúrgico y una recuperación más rápida.

La Dra. Elisabet Arango, cirujana torácica en Juaneda Hospitales, con consulta y actividad quirúrgica en Clínica Juaneda, es experta en cirugía uniportal, a la que define como «una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, mediante una única incisión, de tres centímetros aproximadamente, en la caja torácica, por la que se introduce un toracoscopio (cámara de alta definición) junto con el instrumental quirúrgico».

«Así, todo el procedimiento —continúa— se desarrolla observando en un monitor, lo que permite operar con gran precisión. Al minimizar la agresión a los tejidos, se reduce notablemente el dolor postoperatorio, la estancia hospitalaria y el riesgo de complicaciones asociadas, favoreciendo la fisioterapia temprana y evitando problemas asociados y complicaciones como las neumonías».

Reducir el dolor postquirúrgico es vital, no solo para el confort del paciente, sino también para su rápida recuperación sin eventos adversos. «Además —añade la especialista—, los pacientes están más satisfechos a nivel estético, ya que la cicatriz que deja esta intervención es muy pequeña». Este nuevo procedimiento ha venido a sustituir a los que se venían utilizando hasta hace unos años, mucho más agresivos.

«Antiguamente, para operar el pulmón, se hacía una toracotomía, una incisión amplia que requería separar las costillas con un retractor costal. Esto provocaba compresión de los nervios intercostales e incluso llevaba a fracturar el hueso, por lo que se producía mayor daño muscular y nervioso. Era una cirugía mucho más agresiva. Con la cirugía uniportal, si todo va bien, el paciente puede volver a casa en tres o cuatro días».

Y, además, la cirugía uniportal también salvaguarda más tejido muscular: «Con la toracotomía se desgarraban las capas musculares que dan soporte a los movimientos que posibilitan la respiración. La cirugía torácica uniportal es mínimamente invasiva y preserva más los tejidos. Como la respiración no se puede detener, el tórax va a estar siempre en movimiento».

«Es obvio —concluye a este respecto la cirujana torácica de Clínica Juaneda— que no es lo mismo tener una herida intercostal, de adelante a atrás, que una pequeña incisión, que puede molestar puntualmente, pero que no supone la misma agresión. Estas cirugías se complementan, además, con la fisioterapia, que enseña a evitar el dolor», con un resultado final de una mucho mayor calidad de vida durante el periodo postoperatorio.

La cirugía uniportal se utiliza para la eliminación de cánceres de pulmón, mediante resecciones mayores (lobectomías, bilobectomías) o menores y benignas, como en casos de neumotórax o la cirugía de hiperhidrosis. Es posible utilizarla para diagnósticos ante ganglios intratorácicos o masas mediastínicas que hay que biopsiar, quitar una lesión pulmonar que no se sabe qué es, lesiones mediastínicas o derrames pleurales a estudio.

«Lo que hacemos —explica la Dra. Arango— es, a través de una pequeña incisión, introducir el toracoscopio, con una cámara al final, que nos proyecta una imagen en un monitor que tenemos enfrente durante todo el procedimiento. Por el mismo orificio metemos el instrumental, junto a la cámara, de modo que vamos realizando, por esa única incisión, toda la cirugía, mientras la visualizamos en el monitor».

La aparición de la cirugía mínimamente invasiva ha sido posible gracias al desarrollo de dispositivos e instrumentos, como toracoscopios, pinzas quirúrgicas más largas, instrumental especial con ángulos apropiados o endograpadoras para suturar, que han hecho posible una entrada por un único puerto. Gracias a esas características (longitud y grosor) de los materiales, el manejo es más adecuado y seguro para el paciente».

Y con menos dolor postoperatorio: «Así es. Por protocolo, en cirugía torácica se coloca un catéter epidural para el control del dolor postoperatorio. En las cirugías uniportales también se pone, pero a las 24 horas el paciente puede estar caminando por la planta, con mucho menos dolor, por lo que la retirada del catéter es mucho más rápida y en poco tiempo se desescala a analgesia intravenosa».

El proceso de recuperación es mucho más rápido, «hasta poder dar al paciente el alta en unos días, con una medicación oral que seguirá ya en su domicilio». En un escenario perfecto sin complicaciones —añade la Dra. Arango—, el paciente puede pasar un día en UCI y otros dos o tres en planta. Con la cirugía abierta, la estancia era prolongada y a veces el paciente permanecía hospitalizado más días para controlar el dolor».

Además de menos agresivos para el paciente, estos procedimientos son también mejores para el cirujano, «porque te ofrece una visión muy amplia de toda la cavidad torácica, una panorámica con mucha luz. La percepción del tórax es más sencilla y accesible y anatómicamente también es más cómodo y ergonómico para el cirujano», explica la Dra. Arango.

Y añade: «En otros procedimientos con más puertos, la cámara va por un lado, mientras que se está operando por otro puerto; esto hace que el cirujano tenga una perspectiva distinta por diferentes proyecciones, entre lo que hacen sus manos y lo que ven sus ojos. La cirugía uniportal, al ser más intuitiva, permite operar del modo más confortable y ayuda al óptimo desarrollo quirúrgico y, finalmente, a mejorar la experiencia del paciente».

Las personas interesadas en acceder a este servicio o a cualquier otro de Juaneda Hospitales pueden hacerlo solicitando cita a través del teléfono 971 28 00 00, la app Juaneda Contigo o la web www.juaneda.es.