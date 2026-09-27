Antonio Escohotado, filósofo madrileño, sobre la libertad: «La libertad es preferir los riesgos de la autonomía a la seguridad de la servidumbre»

«La libertad es preferir los riesgos de la autonomía a la seguridad de la servidumbre» es una cita que pertenece a Antonio Escohotado, filósofo madrileño que dedicó buena parte de su obra a defender la libertad individual frente a cualquier forma de tutela.

La frase contrapone dos acciones que pueden resultar comunes. Una consiste en asumir la incertidumbre de decidir por cuenta propia, con los errores que eso implica. La otra, en delegar esa decisión a cambio de una protección que, para el filósofo, termina por convertirse en dependencia.

¿Qué diferencia establece Escohotado entre la autonomía y la servidumbre?

Para Escohotado, la autonomía implica asumir errores propios, cambiar de opinión cuando hace falta y la posibilidad de fracasar sin que nadie más responda por uno. La servidumbre, en cambio, ofrece certezas a cambio de que sea otro quien decida.

El filósofo madrileño prefiere la primera opción, aunque exponga a más riesgo, porque entiende que solo ahí existe libertad real.

La elección no es abstracta, pues, frente a una decisión cotidiana, como cambiar de trabajo o mudarse de ciudad, Escohotado sostiene que la opción más honesta es la que asume la incertidumbre, y no la que busca la garantía de que nada saldrá mal.

La autonomía frente a la seguridad, una elección que Escohotado vivió en carne propia

Antes de dedicarse a la filosofía a tiempo completo, Escohotado trabajó en el Instituto de Crédito Oficial, una entidad pública española, según recoge Escritores. En los años setenta dejó ese puesto estable y se trasladó a Ibiza, donde se dedicó al estudio y la traducción hasta 1983, sin el respaldo de un sueldo fijo.

Esa misma idea atraviesa el resto de su obra. Escohotado defendió la despenalización de las drogas, el derecho a disponer del propio cuerpo y la desobediencia civil como ejercicios legítimos de autonomía, incluso cuando suponían enfrentarse a la ley o al criterio dominante de su época.

Su relación con el pensamiento económico sigue la misma línea. Escohotado defendió la propiedad privada y la iniciativa individual como condiciones necesarias para ejercer la libertad, una postura que mantuvo en sus análisis de historia y sociología política.

Antonio Escohotado, el filósofo madrileño formado entre Madrid, Brasil e Ibiza

Antonio Escohotado Espinosa nació en Madrid el 5 de julio de 1941. Pasó su primera década en Río de Janeiro, donde su padre trabajaba destinado en la embajada española. De regreso en Madrid, se licenció en Derecho y después en Filosofía.

Fue ayudante en la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y también trabajó como traductor de Newton, Hobbes y Jefferson, según recoge Lecturalia. Entre 1986 y 2011 fue profesor titular en el Departamento de Sociología I de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Su obra más conocida, Historia general de las drogas, se publicó entre 1989 y 1999. También escribió Caos y orden y La conciencia infeliz, entre otros ensayos de filosofía y sociología política. Escohotado recibió el Premio Anagrama de Ensayo en 1991 y el Premio Espasa de Ensayo en 1999. Murió en Ibiza el 21 de noviembre de 2021.