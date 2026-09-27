Proverbio chino del día: «Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa»

El proverbio chino «cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa» pertenece a la tradición de refranes populares que explican una enseñanza a través de una imagen cotidiana. En este caso, la cometa representa la meta o el logro que alguien persigue, mientras que la cuerda simboliza el tiempo y la preparación que sostienen ese logro en el aire.

El mensaje central es que los resultados que llegan rápido suelen ser frágiles, mientras que los que se construyen con paciencia se sostienen más tiempo. Cuanto más larga es la preparación previa, mayor es la altura que puede sostener el resultado final, sin que la cuerda se rompa por la tensión.

¿Qué significa el proverbio chino de la cuerda y la cometa?

El proverbio explica que un plan sostenido en el tiempo rinde más beneficios que una solución inmediata. Igual que una cometa necesita una cuerda larga para ganar altura sin romperse, un objetivo necesita una base amplia de preparación para mantenerse una vez alcanzado.

La versión más citada en inglés, «if the string is long, the kite will fly high», aparece recogida como proverbio chino en la antología de refranes del lingüista David Crystal, Como dicen en Zanzíbar: sabiduría proverbial de todo el mundo (As They Say in Zanzibar, en el original, de Oxford University Press, 2006). Dicho libro, reúne más de 2.000 proverbios de 110 países, entre ellos varios refranes chinos sobre paciencia y planificación a largo plazo.

Por otro lado, volar cometas fue una práctica popular en China durante siglos y se asoció tradicionalmente con la buena fortuna. El uso de esa imagen para hablar de constancia y resultados duraderos encaja con otros refranes chinos sobre planificación, como los que advierten sobre la conveniencia de prepararse antes de que llegue una dificultad, según recoge el portal especializado China Sage.

¿Por qué este proverbio del día invita a evitar la gratificación instantánea?

Elegido como el proverbio del día, este refrán funciona como recordatorio para la vida cotidiana. Aplica a decisiones comunes, como ahorrar de forma constante en lugar de gastar de golpe, entrenar un hábito nuevo durante meses en lugar de buscar un resultado inmediato, o construir una relación de confianza con el tiempo en lugar de forzarla.

Se puede comparar con la gratificación instantánea, puesto que el proverbio plantea que la espera y el esfuerzo sostenido producen beneficios que duran más tiempo. La cuerda larga no acelera el vuelo de la cometa, pero le permite alcanzar una altura que una cuerda corta no sostendría.

Ese mismo principio se aplica a la planificación a largo plazo en el trabajo o los estudios. Durante el Festival de Qingming, era costumbre cortar el hilo y dejar que la cometa se perdiera en el cielo, como forma simbólica de alejar la mala suerte y las enfermedades. Un proyecto que se prepara durante semanas o meses suele resistir mejor los imprevistos que uno armado a último momento, aunque el segundo parezca más rápido al principio.

También ocurre con la salud, ya que un cambio de hábitos sostenido durante meses suele durar más que un resultado logrado de forma exprés.