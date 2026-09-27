Jesulín de Ubrique rompe su silencio y prepara una demanda contra Belén Esteban tras su explosiva entrevista

Después de la polémica entrevista de Belén Esteban, Jesulín de Ubrique habría decidido tomar partido. Tras conocer las confesiones de la excolaboradora del desaparecido programa Sálvame, el exdiestro podría emprender acciones legales contra la madre de su hija. En la entrevista, la de San Blas hizo algunas confesiones privadas en las que reveló secretos hasta ahora no contados de su etapa sentimental con el torero y detalló cómo fueron las vivencias de Andrea Janeiro, la hija que tienen en común, en Ambiciones.

En su vuelta a Telecinco, Belén Esteban no dejó títere con cabeza e hizo confesiones muy duras que, hasta ahora, no había hecho por respeto a su hija Andrea Janeiro. A través de un comunicado emitido por sus abogados, la joven dio permiso a su madre para contar lo necesario y así poder proteger la imagen de ambas. Desde hace muchos años, cada vez que la ex colaboradora hablaba, se sabía más de lo que sucedía en Ambiciones y Esteban siempre afirmaba que no contaba más por respeto a su hija.

Según se ha desvelado en el programa Fiesta, el entorno cercano de Jesulín de Ubrique y María José Campanario asegura que el torero estaría valorando la opción de llevar a juicio a la madre de su primogénita. «He hablado con una persona cercana a Jesulín de Ubrique y no sólo va a hablar, sino que ha tomado la decisión de demandar a Belén Esteban por algunas de las cosas que dijo en el programa de De viernes», confesaban en el programa. Además, en unas declaraciones emitidas por el propio espacio, la de San Blas reaccionó con contundencia ante la posibilidad de que el equipo jurídico del torero hubiera seguido su entrevista: «¿Se creen que me van a acojonar con los abogados? Él sabe que lo que cuento es verdad». Lo que sí está claro es que, en la entrevista, Belén Esteban no solo hablaba de su propia historia, sino que buena parte de sus declaraciones volvían a poner el foco en las vivencias de Andrea Janeiro.

Por otra parte, en el programa de Telecinco también se ha confesado que la pareja estaría dispuesta a dar su propia versión y pronunciarse sobre la entrevista de Belén Esteban y, según ellos, contar su verdad. Durante años, el silencio de los Janeiro ha sido una constante en esta historia, aunque no han faltado episodios públicos como la carta de María José Campanario a Belén Esteban, en la que utilizó calificativos bastante despectivos. Ahora, después de las últimas declaraciones de la de San Blas, Jesulín de Ubrique y María José Campanario podrían estar dispuestos a romper ese silencio y responder a algunas de las cuestiones que llevan años rodeando a la familia.