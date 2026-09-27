Star Wars ya tiene director para su nueva trilogía centrada en el siguiente capítulo de la saga Skywalker

Puede que Lucasfilm esté ocupada en la posproducción y promoción de Starfighter, el próximo capítulo de Star Wars que protagonizará Ryan Gosling. Sin embargo, eso no quiere decir que la propiedad intelectual no trabaje, paralelamente, en el futuro de una saga que en los últimos tiempos ha depauperado su relación con los fans. Ahora, según cuentan desde varios medios norteamericanos, los planes de la casa del ratón y de la marca creada por George Lucas pasan por «resucitar» el apellido Skywalker en otro proyecto de trilogía liderado por el guionista Simon Kinberg y el director Jon Watts.

Watts es un viejo conocido de Disney, pues fue el responsable de la primera trilogía del Hombre Araña en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con las películas Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from home y Spider-Man: No way Home. Dentro del ecosistema de la galaxia muy, muy lejana, el cineasta tampoco es un neófito, ya que fue el principal ideólogo y showrunner de la serie Star Wars: Tripulación perdida.

Conforme se ha podido saber, Kinberg, uno de los guionistas principales de la serie de animación Star Wars Rebels y la franquicia X-Men, lleva trabajando desde finales de 2024 en una trilogía de misterio que estaría enfocada sobre el siguiente capítulo del arco de los Skywalker.

Jon Watts, director de la próxima Star Wars X: con Rey (Daisy Ridley)

THR fue la primera en informar sobre la noticia, explicando que Kinberg y Watts se encargarían de llevar a la gran pantalla esa hipotética Star Wars X, dado que la última fue la novena, El ascenso Skywalker. Se espera que de alguna forma, Rey (Daisy Ridley) aparezca de alguna forma. Sobre todo porque en ese último largometraje, el personaje termina asumiendo el apellido de su maestro, Luke.

Por el momento, Lucasfilm no ha hecho comentarios a raíz de la publicación de The Hollywood Reporter. El proyecto todavía está en desarrollo y no ha recibido la aprobación final de Disney. Eso sí, es el producto de la IP más avanzado por detrás de Starfighter. Pues las anunciadas Star Wars: New Jedi Order y Star Wars: Dawn of the Jedi, han desaparecido del calendario de estrenos de la franquicia.

El último estreno de Star Wars en el cine fue la película The Mandalorian & Grogu, la cual supuso un jarro de agua fría para las expectativas de Disney. La cinta de la serie de Disney Plus obtuvo una taquilla de 345 millones de dólares en todo el mundo y con la siguiente apuesta existe cierto temor a que esa pérdida de interés sea algo general y no un caso anecdótico.

¿Cuándo se estrenará en cines ‘Starfighter’?

Con un reparto que reunirá a Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth y Aaron Pierre, entre otros, Starfighter llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.

La historia se ambientará cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker y está dirigida por Shawn Levy, responsable de Deadpool y Lobezno.