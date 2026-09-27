La abogada de Daniel Sancho se entera en directo de su posible despido y estalla: «¡Mentira!»

Carmen Balfagón, abogada de Daniel Sancho, se ha enterado de una de las noticias más inesperadas de su carrera en directo. El caso del hijo de Rodolfo Sancho ha vuelto a situarse en el foco después de que los tribunales hayan ratificado la condena a cadena perpetua por el asesinato con premeditación y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La familia ha tratado de recurrir la sentencia para conseguir que Sancho pueda cumplir su condena en España, pero el último revés judicial vuelve a complicar su situación. Y, apenas unas horas después de conocerse la resolución, Balfagón se ha convertido en protagonista de una inesperada noticia relacionada con su futuro como abogada.

Durante todo este tiempo, el rostro de Carmen Balfagón se ha convertido en uno de los más reconocibles del caso Sancho. La criminóloga y abogada ha recorrido platós de televisión defendiendo la posición de la familia y explicando cada uno de los movimientos judiciales. También ha intervenido públicamente en cuestiones relacionadas con Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Su voz se ha convertido en una de las principales representantes de la familia ante los medios, pero ahora su continuidad podría estar en el aire.

En directo en el programa Fiesta, Balfagón acudió para analizar los últimos acontecimientos relacionados con el caso de Daniel Sancho y la desestimación de los recursos presentados por su defensa. La abogada comenzó a desgranar el nuevo escenario judicial y las posibilidades que se abrían a partir de ese momento. Lo que no esperaba es que su propio nombre terminara protagonizando la noticia más incómoda de la tarde.

La visita de Balfagón al espacio presentado por Emma García tenía como objetivo analizar el revés judicial y explicar la hoja de ruta después de la resolución. Sin embargo, el programa dio un giro cuando el periodista Juan Luis Galiacho lanzó una información que dejó sorprendidos tanto a los colaboradores como a la propia abogada: «Siento comunicarle a Carmen que no va a seguir en el caso. Esa es la noticia que puedo aportar. Daniel quiere cambiar el equipo jurídico y cambiar de línea estratégica».

Según la información aportada por Galiacho, Daniel Sancho estaría muy afectado tras conocer la resolución y habría decidido replantear su estrategia jurídica. El periodista aseguró que el condenado estaría descontento con el rumbo que ha tomado el proceso y con las expectativas que se habrían generado durante estos meses, hasta el punto de valorar un cambio en su equipo legal.

La reacción de Balfagón no se hizo esperar. Después de conocer la noticia en pleno directo, la abogada negó tajantemente que hubiera sido apartada del caso: «Eso a día de hoy es mentira. Si es así, la semana que viene vengo y lo ratifico. Si no, te retractas. No es cierto», afirmó.

Balfagón defendió además que su relación con Rodolfo Sancho continúa siendo fluida y que mantienen una comunicación habitual pese al varapalo judicial. Galiacho, sin embargo, mantuvo su información y volvió a insistir en que Daniel Sancho estaría estudiando un cambio de equipo jurídico de cara a la siguiente batalla judicial: «Después del palo que se ha llevado, es cierto. Yo os digo que sí, que Daniel baraja cambiar al equipo jurídico en el Tribunal Supremo porque cree, y parte de su entorno familiar, que se puede ganar».

El caso queda así pendiente de nuevos movimientos. Mientras la situación judicial de Daniel Sancho sigue complicándose tras la ratificación de la condena, también se abre un nuevo frente en torno a su defensa. Por ahora, Balfagón niega rotundamente que vaya a dejar de representar a la familia, mientras Galiacho sostiene que el condenado estaría preparando un cambio de estrategia.