Silvia Bronchalo estalla contra el entorno de Daniel Sancho: «No sé si sabrán ubicar la prisión»

Este verano se cumplieron tres años de uno de los crímenes que más ha marcado la crónica negra española. Mientras Daniel Sancho cumple cadena perpetua en la prisión tailandesa de Surat Thani tras el asesinato, en 2023, del cirujano colombiano Edwin Arrieta, sus padres han empezado un cruce de declaraciones que hasta ahora no habíamos visto. Entre las novedades de estas semanas, la más relevante ha sido la confirmación de la ruptura entre el chef y su madre, Silvia Bronchalo, que no tienen relación desde hace ya varios meses. Ahora, ella ha querido responder con un contundente mensaje dirigido al entorno de su hijo. Estas palabras, además de un cambio en su estrategia, llegan apenas unos días después de que Rodolfo pasase por el plató de Y ahora Sonsoles y hablase por primera vez en una televisión en directo de cómo ha vivido todo.

Fue en Fiesta donde salieron a la luz las primeras palabras de la ex de Rodolfo Sancho sobre esta ruptura, tras días de titulares en torno a la situación familiar. «No tengo relación con mi hijo desde hace unos meses porque no me dejo manipular», confirmó ella misma el pasado mes de agosto en el programa, a través del periodista Kike Calleja. Bronchalo explicó entonces que nadie le había informado de la situación del proceso judicial de Daniel, y que había decidido desentenderse porque, en sus propias palabras, no podía más, aunque eso no quiere decir que no esté preocupada por su situación: «Quiero lo mejor para él».

«¿De eso no hablan, verdad?»: su respuesta a la abogada de la familia

La propia Bronchalo ha querido responder a las recientes declaraciones de la abogada Carmen Balfagón, una de las portavoces de la familia Sancho en España, en un mensaje lanzado por el periodista Juan Luis Galiacho en Fiesta. Según Silvia, lo que realmente preocupa a la abogada no es su relación personal con Daniel: «Solo informarle que a la señora Balfagón lo que le preocupa no es mi relación con Daniel. Lo que le preocupa es que ya no mando al conductor una vez por semana con dinero y comidas a prisión para Daniel, ni más transferencias. Ni más viajes. ¿De eso no hablan, verdad?», ha expresado.

Bronchalo ha lamentado además que, «en vez de agradecer que alguien mande dinero, comida y vaya a verle», el entorno familiar paterno prefiera «aislarle más y que solo se relacione con presos y con ellos». La madre de Daniel ha asegurado que nadie más ha ido a verle desde que se conoció la sentencia, y ha cerrado su mensaje con una pregunta muy directa: «No sé si sabrán ubicar la prisión de Surat Thani en el mapa. ¿Eso es amor?».

¿Por qué habla ahora Silvia Bronchalo?

Aunque el papel de la madre de Daniel siempre ha sido bastante discreto, ha sido ahora cuando ha querido entrar a contestar a comunicados y declaraciones. Esto se debe, indudablemente, al desgaste que está sufriendo en los últimos meses. Después de ser acusada de no preocuparse por su hijo y de no colaborar en la defensa, Silvia se ha plantado y ha recordado todo lo que ha hecho durante los últimos años en silencio y sin buscar notoriedad.

Lo que queda claro, una vez más, es que la relación entre los padres de Daniel Sancho está completamente rota y, no en casos tan complejos como este —con una sentencia de cadena perpetua—, son capaces de unir fuerzas y firmar la paz.