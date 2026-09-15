Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina hoy 15 de septiembre y dónde podemos repostar
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Cuando se cumple la primera quincena del mes de septiembre, los conductores ya están metidos de lleno en su rutina de ir a trabajar a diario, o de llevar a los niños a la escuela, de modo que una semana más toca saber qué sucede con el precio de la gasolina que parece no dar tregua. Por ello, es importante tener controlados los precios del combustible y dónde es más barato repostar si estamos en Andalucía.
No será lo mismo repostar en el centro de una ciudad como Sevilla, que hacerlo en algún municipio o localidad cercana, por lo que ya que tenemos que coger el coche, será bueno saber hacia dónde dirigirnos y para ello, nada como elegir el Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica que tiene siempre precios actualizados. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 15 de septiembre, con las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas que te señalamos son las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Galp. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.639 €/l.
- Libre. El Rubio. Carretera SE-727, km 11,2. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-398, km 2. Precio: 1.659 €/l.
- Gasolinera de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario. El Saucejo. Calle Fray Martín Povea, 51. Precio: 1.665 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.799 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.859 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Sumalca – Astigi. Écija. Autovía A-4, km 450. Precio: 1.909 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Calle As, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.939 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.949 €/l.
Diésel
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.619 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.620 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.649 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.675 €/l.
- Pertroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.675 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.675 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.687 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más económicas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.629 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.703 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.709 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.719 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.729 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.729 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.738 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.739 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.739 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.830 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.869 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.879 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.879 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,900. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.939 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.959 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.969 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.977 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.639 €/l.
- Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Coloso. Torremolinos. Avenida Manuel Fraga Iribarne, 17. Precio: 1.695 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.725 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.727 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz las gasolineras más baratas en las que podemos repostar son estas que ahora te mencionamos:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.739 €/l.
- ASC Carburantes. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 12. Precio: 1.749 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.750 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.759 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.769 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.859 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.889 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.889 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.899 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.910 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.929 €/l.
- Repsol. Olvera. Avenida Julián Besteiro, 41. Precio: 1.959 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.979 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.979 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,200. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, Polígono Industrial Campamento, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Sanlúcar. Precio: 1.719 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.719 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son hoy las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- La Salud. Carchena. Calle Alfarería, 1. Precio: 1.639 €/l.
- El Surtidor. Villaviciosa de Córdoba. Carretera de Posadas, km 118,100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, junto al recinto ferial, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.709 €/l.
- Petrol&Go. La Carlota. Calle Juan de la Cierva, 2. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.709 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.729 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.749 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.829 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Cruce de Santa María de Trassierra. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 8. Precio: 1.854 €/l.
- Agla. Hinojosa del Duque. Avenida Marqués de Santillana, s/n. Precio: 1.865 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.902 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.909 €/l.
- E.S. Los Llanos Agla. Zamoranos. Carretera A-333, km 6. Precio: 1.925 €/l.
Diésel
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.670 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.707 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.709 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas son hoy las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.657 €/l.
- Estación de Servicio Puerta Guadix 292. Guadix. Autovía A-92, km 292,5. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,600. Precio: 1.659 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba, M4 P2. Precio: 1.670 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.799 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.809 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.839 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.849 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.885 €/l.
Diésel
- Petroprix. Guadix. Avenida Valle del Fardes, 6. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Armilla. Camino Viejo de Armilla, esquina con avenida San Rafael, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Fénix Oil. Guadix. Polígono La Marcoba, M4 P2. Precio: 1.660 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.670 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.679 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.679 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.679 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.680 €/l.
Ahora ya sabemos dónde encontrar las gasolineras más baratos, pero si quieres hacer tu propia consulta nada como entrar en el Geoportal y podrás además ver resultados no sólo en forma de listado como los mostrados, sino también en forma de mapa como este que ves, a modo de ejemplo, de Sevilla: