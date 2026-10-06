El polémico alcalde separatista del pueblo de Rafa Nadal pasa de sus vecinos y dimite para presentarse al Consell

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver (Més per Mallorca), anunciará el martes su dimisión para centrarse en su candidatura a la presidencia del Consell de Mallorca, según han confirmado fuentes próximas al partido.

El regidor de Promoción Cultura y Educación, Ferran Montero, quien será el candidato de los ecosoberanistas en las próximas elecciones municipales, asumirá temporalmente el cargo de alcalde.

Oliver ofrecerá este martes (12.00 horas) una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que está previsto explique los motivos de su renuncia y anuncie el relevo de Montero.

La intención de Oliver, alcalde desde 2019, es centrarse en su candidatura a la presidencia del Consell de Mallorca, según han explicado las citadas fuentes.

Montero, de 31 años, asumirá la alcaldía de Manacor durante los últimos compases de la legislatura y después se presentará a las elecciones para tratar de permanecer como primer edil.

Oliver, por su parte, ha protagonizado durante esta legislatura múltiples polemicas por decisiones y actitudes que le han enfrentado con sus vecinos. Buena parte de las decisiones más polémicas han tenido que ver con su inercia independentista que han hecho saltar la tranquila vida del pueblo de residencia de Rafa Nadal a la escena nacional.

El polémico primer edil, protagonista de numerosos mensajes de odio contra España, como el de «Fachas muertos y puta España de mierda», que publicitó en redes sociales la pasada Navidad, quiere seguir viviendo de la política tras 15 años como regidor de Més per Mallorca en la capital del Llevant.

Se trata del mismo alcalde que en septiembre del año pasado, junto a su concejal de Interior, Sebastià Llodrá, que presume de hacerse fotos con la estelada, se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo.

El primer edil de Manacor ha destacado igualmente la mirada feminista de su proyecto porque, ha indicado, no se entiende ningún proyecto de futuro «sin igualdad, sin justicia social y sin poner a las personas en el centro».

«Vivimos un momento decisivo. La saturación, el acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio y las desigualdades amenazan la calidad de vida de mucha gente. Y ante esto, no basta resistir: hay que construir alternativas y liderar cambios», ha añadido.

«Lo hacemos con la convicción de que Mallorca necesita una voz clara, valiente y útil, para defender la tierra, los servicios públicos y el derecho de los mallorquines a poder vivir dignamente en cada pueblo de Mallorca», ha afirmado recientemente.