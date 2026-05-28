El alcalde separatista de Manacor que llamó «puta España de mierda» irá a las primarias de Més al Consell de Mallorca

Ya anunció hace un año que no volvería a presentarse a las elecciones municipales de 2027 y, después de casi ocho como alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, que en redes sociales lanzó un mensaje de «puta España de mierda», ha anunciado que se presentará a las primarias de Més al Consell de Mallorca.

El polémico primer edil, protagonista de numerosos mensajes de odio contra España, como el de «Fachas muertos y puta España de mierda», que publicitó en redes sociales la pasada Navidad, quiere seguir viviendo de la política tras 15 años como regidor de Més per Mallorca en la capital del Llevant.

Ahora aspira a dar un salto más allá y ha anunciado su intención de concurrir a las primarias de su partido a la candidatura de la institución insular. Lo ha avanzado en un mensaje en redes sociales con una fotografía junto a Marta Català, que le acompañará en la candidatura, justificando su apego al sillón para «mejorar la vida de la gente».

«Venimos de la gestión, del contacto directo con la ciudadanía y de entender la política como herramienta para mejorar la vida de la gente. Con rigor, con valentía y con compromiso colectivo.

Se trata del mismo alcalde que en septiembre del año pasado, junto a su concejal de Interior, Sebastià Llodrá, que presume de hacerse fotos con la estelada, se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo.

El primer edil de Manacor ha destacado igualmente la mirada feminista de su proyecto porque, ha indicado, no se entiende ningún proyecto de futuro «sin igualdad, sin justicia social y sin poner a las personas en el centro».

«Vivimos un momento decisivo. La saturación, el acceso a la vivienda, la presión sobre el territorio y las desigualdades amenazan la calidad de vida de mucha gente. Y ante esto, no basta resistir: hay que construir alternativas y liderar cambios», ha añadido.

«Lo hacemos con la convicción de que Mallorca necesita una voz clara, valiente y útil, para defender la tierra, los servicios públicos y el derecho de los mallorquines a poder vivir dignamente en cada pueblo de Mallorca», ha afirmado.