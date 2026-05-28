Prohens exige a Aena retirar el «monstruoso» cartel a favor del turismo de borrachera del aeropuerto de Palma

El Govern que preside Marga Prohens ha exigido a Aena retirar el cartel colocado en la fachada del aparcamiento del aeropuerto de Palma a favor del turismo de borrachera, en el que se puede leer en alemán lo que pasa en Malle —denominación coloquial de Mallorca en alemán— se queda en Malle. Un cartel que ha calificado de «monstruoso» por banalizar el comportamiento incívico, ya que adapta el famoso lema de Las Vegas: Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas.

De esta manera ha reaccionado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, al ser preguntado en rueda de prensa por esta campaña promocional desplegada en la «principal puerta de entrada a Baleares».

En ese sentido, ha tachado de «lamentable» que, mientras el Govern hace esfuerzos para combatir este tipo de turismo, se cuelgue un cartel con un mensaje «desafortunado, por intereses económicos».

Por este motivo, ha reivindicado que el Govern y distintos grupos parlamentarios hayan promovido una iniciativa legislativa para reclamar mayor capacidad de gestión en los aeropuertos de Baleares, una ley que tendrá que ser debatida próximamente en el Congreso de los Diputados. «No se puede permitir mensajes contra una cuestión tan sensible y, si el Govern va en una línea, no puede ser que Aena vaya en sentido contrario», ha alegado.

Aun así, ha remarcado que «no es la primera vez», puesto que en este caso ha sido un cartel, pero ha citado la «faraónica» ampliación que se ha proyectado para el aeropuerto de Ibiza.

Costa ha destacado que esta defensa de la política turística del Govern «no es un capricho», ya que, a su manera de entender, es la que demandan los ciudadanos de Baleares, por lo que ha pedido que Aena «adapte» su política a la de los baleares.

En este sentido, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha remitido una carta oficial dirigida al presidente de Aena, Maurici Lucena —con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan—, para trasladarle la «profunda indignación y preocupación» del Ejecutivo balear ante estos hechos.

En la misiva, Bauzà califica de «absolutamente inaceptable» que una infraestructura estratégica y la principal puerta de entrada a la comunidad autónoma proyecte mensajes que perpetúan estereotipos profundamente dañinos para la imagen de Mallorca y para el modelo turístico de las islas.

El conseller ha recordado que la sociedad balear en su conjunto —incluyendo a las instituciones, el sector privado y la ciudadanía— lleva años realizando un importante esfuerzo político, social y económico para erradicar los comportamientos incívicos que perjudican la reputación internacional, la convivencia y la calidad del destino.

Este compromiso se traduce en regulaciones específicas, campañas de concienciación, el refuerzo de la inspección y actuaciones coordinadas con los consells insulares, ayuntamientos y sectores implicados.

Por ello, resulta «especialmente incomprensible» que un espacio gestionado por Aena actúe en dirección contraria, permitiendo una campaña que banaliza y refuerza exactamente aquello que se está intentando erradicar desde el archipiélago, sostiene Bauzà.

«Mallorca no puede ni debe promocionarse como un destino asociado al descontrol, al exceso o al deterioro de la convivencia», ha aseverado el conseller, quien ha insistido en que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de proteger esta identidad.