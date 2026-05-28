Un ventilador lanzado desde el puente de Son Gotleu provoca momentos de pánico en la Vía de Cintura de Palma

Los conductores que circulaban a primera hora de la mañana de este miércoles por la Vía de Cintura de Palma vivieron momentos de auténtico pánico después de que varias piezas de un ventilador fueran lanzadas desde el puente de Son Gotleu hacia la autopista. El suceso tuvo lugar exactamente a las 07:39 horas, en plena hora punta, cuando la vía registraba una elevada densidad de tráfico.

Según las primeras informaciones, varios jóvenes habrían comenzado arrojando primero el pie metálico del ventilador desde el puente. La pieza cayó sobre la calzada sin llegar a impactar contra ningún vehículo, aunque obligó a algunos conductores a esquivarla de manera repentina.

Instantes después, los jóvenes lanzaron también el cuerpo del ventilador, que terminó golpeando a uno de los coches que circulaban por la vía. A pesar del impacto, el conductor consiguió mantener el control del vehículo y evitar un accidente, por lo que no hubo que lamentar heridos ni una colisión de mayor gravedad.

La escena generó momentos de gran tensión entre los conductores, algunos de los cuales tuvieron que realizar maniobras bruscas para evitar las piezas lanzadas desde el puente. Varios testigos aseguraron que todo ocurrió “en cuestión de segundos” y que el miedo a que se produjera un accidente múltiple en la autopista fue enorme debido a la intensidad del tráfico en ese momento.

Uno de los vehículos que circulaba por la zona llevaba instalada una cámara de grabación frontal (dashcam), que captó parte de lo ocurrido. Las imágenes ya han sido remitidas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, cuyos agentes trabajan ahora en el análisis de las grabaciones para identificar a los presuntos responsables.

Fuentes cercanas a la investigación consideran que las imágenes podrían ser clave para proceder a la localización y detención de los jóvenes implicados en este peligroso acto vandálico. Además, no se descarta que existan más testigos o grabaciones que permitan esclarecer completamente lo sucedido.

La Guardia Civil recuerda que lanzar objetos desde puentes o pasos elevados constituye un delito grave contra la seguridad vial y puede tener consecuencias fatales, especialmente en vías rápidas como la Vía de Cintura, donde los vehículos circulan a gran velocidad.

El incidente ha generado indignación entre numerosos conductores habituales de esta autopista, quienes reclaman una mayor vigilancia y control en algunos puentes peatonales para evitar que hechos similares puedan repetirse en el futuro.