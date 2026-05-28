Ya ha entrado en vigor y el BOE lo ha confirmado: el jamón, el chorizo y otros embutidos no volverán a ser como siempre en España

El jamón, el chorizo o el salchichón son de esos productos que siempre compramos ya que pueden servir para por ejemplo un bocadillo para una cena rápida, para ofrecer en cualquier reunión o es un buen aperitivo cuando te apetece picar algo salado. Es decir, son alimentos que forman parte del día a día y también de la cultura gastronómica en España. Por eso, cuando se anuncia un cambio que les afecta directamente, y que además está ya reflejado en el BOE, es normal que llame la atención.

El Boletín Oficial del Estado ha confirmado una nueva normativa que introduce cambios importantes en cómo se definen y se etiquetan productos como el jamón o el chorizo. No es algo que vaya a notarse de un día para otro en el sabor, pero sí cambia bastante el fondo. Es decir, que a partir de ahora, palabras que llevamos años viendo en los envases, como «artesano», «tradicional» o «natural», dejan de ser simplemente un reclamo sino que tendrán que cumplir unas condiciones concretas para poder utilizarse.

El BOE lo confirma: el jamón, el chorizo y otros embutidos no volverán a ser como siempre

Hasta ahora, muchos productos cárnicos como son los embutidos, tales como el jamón o el chorizo, utilizaban ciertos términos sin que existiera una definición cerrada detrás. Eso hacía que, en algunos casos, lo que parecía artesanal no lo fuera tanto. Pero ahora con el Real Decreto 142/2026, esto se corrige y se fijan criterios concretos que las empresas tendrán que cumplir si quieren usar esos términos en sus productos.

Esto afecta de lleno como decimos a embutidos como el jamón o el chorizo, pero no sólo, sino que también alcanza a otros alimentos bastante habituales, como galletas, encurtidos o vinagres. Incluso bebidas tradicionales, como la horchata, entran dentro de este cambio.

La calidad ya no depende solo del marketing

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la calidad. Hasta ahora, en muchos casos, era algo que el consumidor interpretaba en función de la marca o del precio. Con esta normativa, se intenta que sea algo más objetivo. Por ejemplo, se pone el foco en la composición del producto. La cantidad de carne magra pasa a ser un criterio clave, sobre todo en las categorías superiores. Esto obliga a muchas empresas a revisar lo que están vendiendo ya que algunas tendrán que ajustar recetas mientras que otras, directamente, cambiar la categoría en la que se encuadran sus productos. Y eso puede notarse cuando vayas a comprar, aunque no cambie el producto en sí.

Más información en la etiqueta

Otro cambio importante tiene que ver con la información que recibe el consumidor ya que la normativa apuesta claramente por la transparencia. A partir de ahora, será más fácil saber de dónde procede el producto, cómo se ha elaborado o en qué condiciones se ha criado el animal. La trazabilidad deja de ser un valor añadido para convertirse en algo básico. Esto encaja bastante con lo que ya está pasando si bien cada vez hay más gente que mira las etiquetas con calma y que quiere saber qué está comprando exactamente.

También cambian los procesos de elaboración

No sólo importa lo que lleva el producto, sino también cómo se hace. Y ahí también hay cambios ya que uno de los ejemplos más claros es el tiempo de curación para el que se introducen criterios más estrictos para evitar que productos elaborados en poco tiempo se vendan como si siguieran procesos más largos. Esto busca equilibrar un poco la situación entre producción industrial y métodos más tradicionales. No se trata de eliminar uno u otro, sino de que no compitan en las mismas condiciones si no son iguales.

Un cambio que no se verá de golpe, pero llegará

Aunque puede que este cambio sorprenda a muchos o seguramente hará que te fijes a partir de ahora para comprobar se cumple con lo anunciado, lo cierto es que no significa que mañana el jamón vaya a ser distinto. El cambio es más progresivo dado que las empresas tienen que adaptarse, revisar sus productos, ajustar etiquetas y todo eso lleva tiempo pero poco a poco se irá notando.

En el fondo, la normativa que refleja el BOE sobre el jamón, chorizo y embutidos no busca cambiar el producto, sino aclarar qué es cada cosa y poner límites donde antes había margen para la interpretación. Para el consumidor, eso puede ser positivo ya que recibirá más información, menos dudas y, en teoría, decisiones más claras a la hora de comprar.

Para el sector, supone un ajuste con más control, más exigencia y menos espacio para jugar con ciertos términos aunque tengamos claro que no es un cambio que se vea a simple vista, pero sí de los que acaban teniendo impacto con el tiempo. Porque cuando cambian las reglas, aunque sea poco a poco, todo termina adaptándose.