La Filosofía es una de esas asignaturas que generan más dudas, así como respeto, en la Selectividad. No tanto por la dificultad en sí, sino porque obliga a entender, relacionar ideas y expresarse con claridad. Y ahí es donde muchos estudiantes se la juegan de modo que es importante saber bien cuáles son los autores que posiblemente salgan en el examen que los alumnos harán en breve.

De este modo, si estás preparando la PAU 2026, hay algo que debes tener claro desde el principio y es que no todos los autores pesan igual. Hay nombres que aparecen prácticamente todos los años y dominar sus ideas marca la diferencia entre un aprobado justo y una buena nota. Pero más allá de memorizar, el examen exige comprender qué decía cada autor, en qué contexto lo hacía y cómo encaja dentro de la historia del pensamiento. Por eso, tener una guía clara de los autores clave puede ahorrarte mucho tiempo.

Los autores y temas que suelen caer en el examen de Selectividad de Filosofía

El temario abarca toda la historia de la filosofía, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, pero hay una serie de pensadores que se repiten con bastante frecuencia. En filosofía antigua, dos nombres son prácticamente obligatorios: Platón y Aristóteles. Platón suele aparecer a través de su teoría de las Ideas o la alegoría de la caverna, un clásico del examen. Aquí lo importante es entender la diferencia entre el mundo sensible y el inteligible, así como su visión del conocimiento.

Aristóteles, por su parte, cambia el enfoque. Se centra en la realidad concreta y en la observación. Conceptos como el término medio, el ser humano como animal político o la idea de acto y potencia son fundamentales.

La filosofía moderna

Al dar el salto a la filosofía moderna, el examen suele moverse entre dos grandes corrientes: el racionalismo y el empirismo. En el lado racionalista aparece René Descartes, con su famosa duda metódica y el «pienso, luego existo». Es uno de los autores más preguntados, así que conviene llevarlo muy bien preparado.

Frente a él, David Hume representa el empirismo. Su idea principal es que todo conocimiento procede de la experiencia, y su crítica a la causalidad suele ser uno de los puntos clave en los exámenes. Y entre ambos aparece Immanuel Kant, que intenta reconciliar las dos posturas. Conceptos como fenómeno y noúmeno o el imperativo categórico son básicos y suelen caer con frecuencia.

Los autores contemporáneos que no puedes dejar fuera

En la parte más reciente del temario de filosofía para Selectividad destacan autores que analizan la sociedad, la moral o la política desde una perspectiva más crítica. Karl Marx es uno de los más importantes. Su teoría de la lucha de clases, el materialismo histórico o la alienación del trabajador son temas habituales.

También es muy frecuente Friedrich Nietzsche, especialmente por su crítica a la moral tradicional y conceptos como la muerte de Dios o el superhombre. Además, aunque aparecen menos, conviene tener en el radar a autores como John Stuart Mill, Ortega y Gasset o Hannah Arendt, sobre todo para hacer comparaciones que suman puntos.

Cómo es el examen de Filosofía

Uno de los errores más comunes es pensar que basta con saberse los temas de memoria. El examen de la PAU ha cambiado y ahora exige algo más. La prueba se divide en varias partes. Por un lado, el comentario de texto, donde tienes que explicar qué dice el autor, identificar los conceptos clave y relacionarlo con su pensamiento.

Después está la definición de conceptos, que puede parecer sencilla, pero tiene su trampa, ya que no están ligados directamente al texto, así que pueden salir de cualquier parte del temario. Aquí lo importante es definir bien y contextualizar.

Por último, el desarrollo de un tema, que suele ser la parte más larga. Se trata de escribir un texto bien estructurado, con introducción, desarrollo y conclusión, donde demuestres que entiendes lo que estás explicando.

Claves para estudiar sin perder tiempo

Con tanto contenido, organizarse es fundamental. No se trata de estudiar más, sino de estudiar mejor. Una buena idea es hacer una ficha por autor: época, ideas principales, conceptos clave y algún ejemplo típico de examen. Esto ayuda a tener una visión clara y rápida.

También es muy útil practicar comparaciones. Por ejemplo, Platón frente a Aristóteles o Descartes frente a Hume. Este tipo de relaciones suelen valorarse mucho. Y algo que muchos pasan por alto es saber explicarlo con tus propias palabras. El examen no busca que repitas de memoria, sino que demuestres que entiendes la filosofía.

La ortografía y la forma también cuentan

No todo es contenido. La forma de escribir influye directamente en la nota. Un examen desordenado, con ideas mal conectadas o con faltas de ortografía puede bajar la calificación, incluso si el contenido es correcto. Por eso, es importante cuidar la expresión y estructurar bien las respuestas.

Al final, la Filosofía en Selectividad no es sólo una prueba de memoria. Es un ejercicio para ver si sabes pensar, relacionar y explicar. Y si llevas bien preparados a los autores clave, tienes mucho camino hecho.