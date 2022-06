¿Sabes cómo se escribe, hubo o huvo?

La confusión de las letras B y V es de las que más errores de ortografía genera. Esto es porque su sonido en el español es idéntico y tratar de escribir una palabra con la pronunciación como referencia puede no ser lo más efectivo. La palabra correcta es hubo, con B, mientras que huvo es un error de ortografía por no tener un significado y ortografía reconocida. Gracias a que sólo una es correcta es más fácil distinguirlas.

Hubo es una conjugación del verbo haber, y todas las formas de este verbo se escriben con B. Este viene del latín habere que significa tener o poseer una habilidad. La palabra todavía está relacionada con este significado en expresiones como mis haberes que significa mis pertenencias.

Su uso como verbo

Hubo es la tercera persona del singular del verbo haber y en tiempo pretérito o pasado simple. Significa existir o estar presente en algún lugar, ya sea una persona, un animal o una cosa, por ejemplo: hubo mucha gente en la fiesta de ayer o no hubo leche en la tienda.

No sólo se usa para cosas físicas o tangibles. También se utiliza para referirse a eventos o situaciones, pues también se define como ocurrir, tener lugar o suceder una cosa, por ejemplo: ayer hubo una importante discusión en el parlamento.

¿Se puede usar como auxiliar?

Es sabido que el verbo haber y algunas de sus conjugaciones también se utilizan como auxiliares en la formación de tiempos gramaticales compuestos. Esto sucede cuando se acompaña al auxiliar haber con un verbo en participio y se forman estos tiempos.

Algunas de las conjugaciones de haber que se usan como auxiliares son he, has, hemos, había, haya, habría, habremos, habrás, hubieron y algunos otros. Sin embargo, hubo no está en la lista porque ya está conjugado en un tiempo gramatical perfecto, es decir, una acción que ya terminó.

Las palabras homófonas

Muchas palabras que comienzan por la letra h, lo que a veces se llama ‘h muda’ son homófonas, es decir, se pronuncian de la misma forma, pero se escriben de manera diferente. Para distinguir cuál es la forma correcta, hay que centrarse en su significado. En la práctica de nuestros escritos, usar una ‘b’ o una ‘v’ nos puede cambiar por completo el sentido de la frase. Recuerda que solo una de las palabras es la correcta.

Gramaticalmente, la palabra hubo es la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo haber. Se trata de un verbo que vamos a ver escrito muchas veces, y por ello es importante escribirlo correctamente. Al verbo haber lo usamos para averiguar lo que sucede, lo que existe, como auxiliar en términos compuestos, fundamentalmente con el verbo en su conjugación de participio. Incluso puede tener un matiz de obligación en muchos casos. Veamos algunas frases de ejemplo:

Hubo algunos problemas que impidieron que el partido de fútbol comenzara pronto.

En la reunión de negocios no hubo nadie que se atreviera a analizar los estados contables de la empresa.

Nada de lo que hubo en aquel restaurante nos seducía para la comida de celebración que hicimos.

Hubo una terrible tormenta, y nos pilló en la carretera, a medio camino.

Cuántas personas tienen como uso la palabra hubo

Como acabamos de ver, hubo tiene correspondencia con la forma conjugada de un verbo muy importante en nuestra gramática, el verbo haber. Se suele usar en dos personas:

La segunda persona singular (usted) del pretérito perfecto simple (pretérito) del modo indicativo. Por ejemplo, lo vemos en la frase ‘hubo de venir el mecánico a ayudarnos, porque no podíamos arreglarlo’. También con la tercera persona singular del pretérito perfecto simple (pretérito) del modo indicativo. Ejemplo con la frase ‘tu hija hubo de estar muy ocupada, para no preparar bien ese examen’.

Como hemos visto, el verbo haber también se usa como auxiliar de ciertas construcciones perifrásticas o tiempos compuestos. Por ello es normal que lo encontremos acompañando a otros verbos. Igualmente su uso es frecuente como el verbo principal en las oraciones impersonales. Por ejemplo, la frase ‘hubo un gran incendio, y por eso se llamó a los servicios de extinción de fuego’.

Conjugamos el verbo haber

Es frecuente que nos ayude mucho la conjugación del verbo concreto, para saber cómo se escribe alguno de sus tiempos o formas verbales. A continuación, lo vemos:

Yo hube

Tú hubiste

Él hubo

Nosotros hubimos

Vosotros hubisteis

Ellos hubieron

¿Qué ocurre con huvo?

En nuestra ortografía, la Real Academia no recoge la palabra ‘huvo’, y no es correcto usarla de ninguna forma. Por ello, está considerado un error ortográfico importante escribir ‘huvo’ en lugar de hubo.

Por último, recordamos la necesidad de leer todo lo posible. A la hora de escribir, recordaremos algunas palabras en su escritura correcta, de cuando las leímos en el libro, novela, artículo, etc.