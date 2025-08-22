Estos huevos son de una especie prohibida en Europa: si los ves en tu jardín, contacta con las autoridades

Imagina salir al jardín de tu casa y encontrarte con unos huevos rosados. Este hallazgo son de una especie prohibida en España y en Europa, así que lo mejor es que no te acerques demasiado a ellos.

Su presencia podría son una señal de una especie invasora que amenaza a la biodiversidad local. Estas criaturas exóticas pueden causar estragos en el ecosistema y poner en peligro a las especies autóctonas. Si alguna vez te encuentras con estos huevos inusuales, no dudes en avisar a las autoridades.

¿De qué especie prohibida son los huevos rosados?

Los huevos rosados pertenecen al conocido como caracol de la manzana. Estas especies del género Pomacea (Perry) son moluscos gasterópodos de la familia Ampullariidae y la mayoría son importantes plagas invasoras.

Se trata de una plaga muy peligrosa por su voracidad y resistencia a las condiciones adversas, que provoca importantes pérdidas y daños en los arrozales.

El caracol de manzana se incluye en el Catálogo Español de especies exóticas invasoras. Esto hace que se prohíba la posesión, transporte, tráfico y comercio de estos animales.

Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es una especie prohibida tanto en España como en Europa y en caso de detectarla «se deben establecer zonas demarcadas en campos y cursos de agua para aplicar medidas dirigidas a erradicar la plaga y supervisar de forma intensiva su presencia».

Ante cualquier sospecha de presencia de caracoles de manzana, es fundamental comunicarlo inmediatamente a las autoridades competentes en materia de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma en la que te encuentres.

¿Cómo son los caracoles de manzana y dónde se sitúan?

Estos caracoles son de vida anfibia. Se adaptan a periodos alternos de sequía y fuertes precipitaciones. Se tratan de especies que afectan directamente a las plantas acuáticas y algas por su depredación.

Se pueden identificar por su el gran tamaño que alcanzan los caracoles adultos o por sus típicos huevos rosados. El caracol suele depositarlos en estructuras como plantas acuáticas altas, árboles y pilares de hormigón.

En el año 2009 se detectó la presencia de esta especie invasora en el Delta del Ebro en la provincia de Tarragona. Actualmente, el caracol de manzana no se ha hallado en otras zonas arroceras ni en otras cuencas hidrográficas. En 2015 se confirmó su presencia en la comarca del Bajo Ampurdán pero gracias a las labores de erradicación, hasta la fecha no se tiene constancia de nuevos ejemplares.

Si te encuentras con estos huevos en tu jardín o en otra zona, es importante que actúes con rapidez y notifiques la presencia de esta especie prohibida a las autoridades competentes.