Cómo distinguir la avispa asiática antes de que te pique: 4 trucos que pueden salvarte la vida

La avispa asiática se ha convertido en una amenaza creciente en muchas regiones de España. Saber identificarla antes de que te pique puede marcar la diferencia. Con estos 4 sencillos trucos, podrás distinguirla de otras avispas comunes y evitar una picadura que puede ser peligrosa. Si quieres protegerte y aprender a reconocerla a tiempo, sigue estos consejos.

La avispa velutina o avispa asiática es una especie invasora que llegó a nuestro país en el 2010 procedente de Francia. Desde ese año no ha parado de expandirse y suele instalarse principalmente en zonas rurales y periurbanas del norte y centro.

Trucos para distinguir a la avispa asiática

Hay algunos trucos fáciles para reconocer a una avispa asiática y diferenciarla de una avispa común. Estos son 4 de ellos.

Lo primero en lo que tienes que fijarte es en el tamaño del insecto. Las reinas pueden llegar a medir unos 3,5 centímetros de largo y las obras 2,5 centímetros. Las avispas asiáticas son más grandes que las comunes.

La segunda pista está en el color del abdomen. El de la avispa asiática es completamente negro con alguna mancha amarilla-anaranjada, mientras que las avispas comunes tienen sus características bandas amarillas.

La tercera señal se encuentra en el color de las patas. Las de las avispas asiáticas son negras con terminaciones amarillas y las de las avispas clásicas son amarillas.

Por último, tienes que fijarte en la cabeza. Las de las avispas velutinas son marrones oscuras casi negras y su frente es de color amarillo-rojizo. Las avispas comunes tienen la cabeza completamente negra.

Síntomas de las picaduras de avispas asiáticas

Al igual que ocurre con otras picaduras de insectos, la primera reacción incluye dolor intenso en el lugar donde te ha picado. La avispa asiática tiene un aguijón venenoso y esta picadura suele ser más dolorosa. Luego, derivará en un escozor similar al de una quemadura.

Otros síntomas que pueden aparecer son los siguientes: inflamación y enrojecimiento de la zona afectada, sensación de calor en la picadura, picor y ardor y reacciones alérgicas más graves como urticarias, hinchazón en otras partes del cuerpo, dificultad para respirar, etc.

¿Qué hacer si te pica una avispa asiática?

Si tienes sospechas de que te ha picado una avispa asiática es importante que tomes medidas para aliviar los síntomas que tengas.

Puedes aplicar una bolsa de hielo envuelta en un paño en la zona afectada para disminuir la hinchazón, limpiar con agua y jabón la picadura para evitar infecciones y si tienes síntomas graves deberías acudir al médico de inmediato.

Algunos consejos para prevenir las picaduras de avispas asiáticas pueden ser evitar las zonas donde haya nidos, usar ropa de colores claros y neutros que no llamen la atención, no utilizar perfumes fuertes, revisar la zona donde vayas a comer para asegurarte que no haya insectos cerca, mantener la calma si te encuentra a estos animales y alejarte lentamente de ellos.