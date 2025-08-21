El PP tacha de «pirómana» a la directora de Protección Civil que ataca a los presidentes autonómicos

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha tachado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de ser una «pirómana más» y ha pedido al Gobierno que se entere «de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación», sino con «colaboración y lealtad institucional».

Bendodo se ha pronunciado así este jueves después de que Barcones acusara este miércoles a algunas comunidades afectadas por los incendios y gobernadas por el PP de haber solicitado «cosas imposibles» en materia de colaboración al Ejecutivo central.

«La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas», ha denunciado.

Bendodo ha acusado al Ejecutivo de «deslealtad» en la gestión de los incendios forestales y también de ver en cada «crisis» una «oportunidad» para «perjudicar» al PP. «Y se equivoca porque lo que hace es daño a los ciudadanos», ha añadido.

Además, ha vuelto a descalificar el Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno. «El Pacto de Estado que hace falta en nuestro país es un pacto de Estado contra Pedro Sánchez, que debe irse cuanto antes por el bien del conjunto de los españoles», ha sentenciado.

Barcones saca pecho de su gestión

Barcones ha sido preguntada en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios por las críticas del PP a la gestión del Gobierno en general y la suya en particular. Su respuesta ha sido: «Aquellos que no aportan, que se aparten» hasta que acabe la ola de incendios.

Se ha preguntado «hasta dónde llega la crítica política» y ha pedido «un poco de mesura», ya que tildarla de «pirómana» quiere decir que «le están acusando de un delito» y están diciendo que es «una delincuente».

Ha subrayado que se puede hacer cualquier manifestación de las acciones de Protección Civil durante la crisis y que ella las asumirá «en primera persona», ya que «lleva once días» allí, donde ha llegado «la primera» y se ha ido «la última».