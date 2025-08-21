Quién es Virginia Barcones, directora general de Protección Civil: su sueldo, de dónde es, estudios y sus polémicas

La responsable de Protección Civil, Virginia Barcones, está en el foco de la polémica por su papel al frente de la gestión de los incendios que, en lo que va de mes de agosto, ya han calcinado casi más de 150.000 hectáreas.

El PP, que la ha tildado de «pirómana», ha reprochado duramente sus ataques hacia las autonomías gobernadas por los populares que sostienen no obtuvieron respuesta a sus demandas. Según el PP, Barcones ha acusado a Galicia, Castilla y León y Extremadura, de pedir «cosas imposibles» en materia de colaboración con el Ejecutivo central para extinguir los incendios.

Quién es Virginia Barcones y cuál es su puesto

Virginia Barcones nació el 6 de junio de 1976 en Berlanga de Duero, en Soria. A sus 49 años, está casada y es madre de un niño de 15 años llamado Guzmán. Desde diciembre del año 2023 ejerce como directora general de Protección Civil de Emergencias, eso en sustitución de Francisco José Ruiz Boada.

Cuánto cobra Virginia Barcones

Según lo establecido en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, Barcones recibe un sueldo que asciende a los 105.000 euros anuales lo que, repartidos en 14 pagas, hace que cobre de media un salario bruto mensual de casi 7.500 euros.

Qué estudió Virginia Barcones

Barcones presume de un extenso currículum político desde que se afiliara al PSOE en 1998. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y es funcionaria habilitada estatal de la Administración Local en la subescala de Secretaría-Intervención.

Ha sido secretaria-interventora en ayuntamientos e incluso, fue concejal en el Ayuntamiento de Berlanga de Duero entre 2007 y 2015, momento en el que entró a formar parte de la Diputación Provincial de Soria como parlamentaria. Entre 2009 y 2012, ejerció como vicesecretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Igualmente, Barcones ha sido también, según consta en su perfil en la página web oficial del Ministerio de Interior, procuradora en las Cortes de Castilla y Léon tras las elecciones autonómicas del año 2015 y las de 2019. También viceportavoz del Grupo Socialista en esta Cámara.

Entre junio de 2018 y abril de 2019 ocupó el puesto de delegada del Gobierno en Castilla y León, el mismo lo revalidó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.

La polémica de la DANA

Barcones no estuvo presente en los momentos más críticos del día fatídico de la DANA que ha dejó 227 fallecidos en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Según publicó OKDIARIO, ella se encontraba en Belém (Brasil) para asistir a la reunión técnica del G20 sobre la Reducción del Riesgo de Desastres.

Fuentes del Ministerio del Interior pudieron confirmar a este medio que la directora general «viajó a Brasil en un vuelo que partió desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el día 29, a las 12:10 horas». En aquel momento, la Agencia Estatal de Meteorología ya había emitido la alerta por fuertes precipitaciones ese día en la Comunidad Valenciana.

La gestión de los incendios

El Partido Popular ha tildado de «pirómana» a la directora de Protección Civil tras haber atacado a las autonomías por la que ha acusado de nula gestión a la hora de hacer frente a los incendios.

La directora del organismo de Emergencias acusó este miércoles a algunas comunidades afectadas por el fuego y gobernadas por el PP de haber solicitado «cosas imposibles» en materia de colaboración al Ejecutivo central.

Según ha sostenido, ella tan sólo preguntó el día 15 de agosto a las autonomías por los medios aéreos de los que disponían para poder trabajar en base a las previsiones de un escenario «desfavorable» ante la multiplicación de la oleada de incendios que, en lo que va de mes, ya ha calcinado más de 150.000 hectáreas.