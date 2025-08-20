Protección Civil acusa a Galicia y Castilla y León de pedir «cosas imposibles»

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, ha acusado a las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura de pedir recursos «imposibles» al Gobierno central para combatir los incendios forestales. Barcones ha asegurado, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de este martes, que el Ejecutivo ha «atendido el 100% de las peticiones realizadas» por las comunidades, pero ha criticado la falta de «anticipación».

La directora de Protección Civil ha asegurado que el 15 de agosto se preguntó a las comunidades autónomas por los medios aéreos disponibles porque se estaba «trabajando desde la base de la anticipación», y ha criticado las polémicas iniciadas contra el trabajo del Ejecutivo de Pedro Sánchez para luchar contra los incendios. «No voy a consentir que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos», ha señalado Barcones.

La responsable de Protección Civil ha señalado que Protección Civil solicitó el 15 de agosto, con varias regiones ya muy afectadas por las llamas, la disponibilidad de medios aéreos de extinción y transporte. El organismo quería saber si, en caso de necesidad, podían ser ofrecidos a Asturias, Galici, Castilla y León y Extremadura. «A partir de las 18:14 llegan de manera simultánea (…) 21:22, 22:23, 22:52, tres emisivas simultáneas pidiendo una lista innumerable de medios que necesitan», ha indicado Barcones.

«A lo mejor habría que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las CCAA», ha dicho Barcones. Y ha insistido en que «cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos sabe que mover bulldozers no se hace en diez minutos o que mover medios aéreos no se hace en cinco».

Para Barcones, «quien tenga tiempo de generar polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión, estupendo». En este sentido, por ejemplo, ha hecho alusión a situaciones en las que han tenido que llamar «cuatro veces» al director de Protección Civil de alguna comunidad autónoma para preguntarle a dónde tenían que dirigirse unos bomberos. «Pero nosotros no nos dedicamos a trasladar eso, sino a resolver», ha subrayado.

«Luego ya vendrá el tiempo de que cada uno expliquemos qué es lo que hemos hecho, a lo que nos hemos dedicado y la anticipación con la que hemos hecho nuestro trabajo para prever todas las situaciones que se han desarrollado posteriormente», ha recalcado.

Por otro lado, la directora general de Protección Civil ha detallado que las CCAA han sido las que han decidido activar o no las agrupaciones de voluntarios de protección civil. A su vez, ha explicado que decisiones «estructurales» como formar a voluntarios que vivan en zonas peligrosas son decisiones «que afectan al conjunto del sistema por la descentralización de competencias que hay en materia de protección civil y emergencias» y se tienen que someter al Consejo Nacional de Protección Civil, donde están presentes las 17 CCAA, las dos ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).