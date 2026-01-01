Feijóo vaticina elecciones en 2026 y asegura que Sánchez está en manos de la «agenda judicial»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado, en sus primeras palabras de 2026, que este «será el año del cambio» político en España y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «es muy probable» que tenga que convocar elecciones generales al estar en manos «de sus socios y de la agenda judicial». El dirigente popular no cree que Sánchez «pueda aguantar» debido a todos los escándalos que le rodean.

Feijóo asegura que «2026 será el año del cambio» debido a que «la mayoría de los españoles quieren que haya la posibilidad» de que se produzca. «Eso solamente se consigue convocando elecciones», ha avanzado el presidente del Partido Popular, que considera que Sánchez «ha perdido hace tiempo el control» de la legislatura.

«Nunca lo ha tenido desde la investidura y ahora menos», ha explicado Núñez Feijóo. «No tiene mayoría parlamentaria, no puede aprobar Presupuestos y su tiempo está en manos de sus socios», ha añadido.

En una entrevista en Servimedia, el líder del PP ha subrayado que los socios de Pedro Sánchez «han pasado de encubridores a cómplices» y que esto «ya empieza a tener factura desde el punto de vista electoral». Feijóo resalta que estas formaciones que ejercen de apoyo parlamentario o gubernamental al PSOE «bajan en las encuestas, bajan en apoyo electoral y saben que van a ser castigados en las urnas».

«¿Va a haber o no va a haber ese cambio político? No depende de Sánchez, depende de los socios y de la agenda judicial», ha completado Núñez Feijóo, quien expone que «los socios están en una situación muy incómoda y la agenda judicial será todavía más dura de lo que ya conocemos, que no es poco».

Fin de la legislatura y elecciones

Las «incógnitas» a las que se refiere Feijóo de cara a 2026 incluyen la investigación sobre una presunta financiación ilegal en el PSOE y el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Son, dice el líder del PP, «dos piezas mollares para que los socios cambien de opinión» y se abran a una moción de censura instrumental.

El dirigente popular ha señalado que Sumar «desapareció» en Extremadura y que Junts, quien ya no ejerce como socio de Pedro Sánchez, sufre un «profundo desgaste a manos de Aliança Catalana». Por su parte, Feijóo también ha destacado que el PNV ya está en el País Vasco por debajo de Bildu, junto con ERC el «único» partido del bloque de socios al que no le va «mal».

Sobre una potencial moción de censura, Feijóo continúa con su discurso y deja claro que no quiere «hacer una como hizo Sánchez, con 85 escaños». El presidente del PP plantea uan moción de censura «con mayoría absoluta en el Senado y 137 escaños en el Congreso con un único objetivo: poner una fecha para las elecciones generales». Además, apunta que no pide «ser presidente del Gobierno y que me voten al efecto, sino que quiero exclusivamente tener la facultad que me otorga esa sesión de investidura para poder convocar unas elecciones».