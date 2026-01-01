La TVE sanchista desatada contra Ayuso y Feijóo en Nochevieja: «Sus ideas son en blanco y negro»

La cadena pública TVE asaltada por el Gobierno de Pedro Sánchez inició el año 2026 cargando especialmente contra el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ambos del PP, ganador de las últimas elecciones generales.

A través del programa Nochevieja a Cachitos, con el que la televisión pública dio la bienvenida al año 2026 en La 2, el ente presidido por José Pablo López acusó a Feijóo de tener «ideas en blanco y negro» y se cebó sobre todo con Ayuso, rotulando canciones contra ella misma, su Gobierno, su pareja y su jefe de gabinete.

«Feijóo demostró con esta canción que su gusto musical es, como algunas de sus ideas, en blanco y negro», pudo leerse en uno de los rótulos de este programa, refiriéndose así a la época de la dictadura franquista. La canción -la misma que interpretó Feijóo en un vídeo colgado en su Instagram- era Limón, limonero de Henry Stephen (1968).

Y en la siguiente melodía, con el fallecido Pepe Domingo Castaño cantando A Rianxeira, otro rótulo recogió: «Si la canción anterior ha levantado a Feijóo de su asiento, esta, en gallego, ha hecho que Ayuso abandone la habitación».

También hubo mofa del traspié de Feijóo en una reciente sesión parlamentaria cuando no pudo terminar su intervención. «Anotop at… perdón…», apareció en otro rótulo en el cierre del programa.

Respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tal fue el ensañamiento con Ayuso que TelePedro, como se llama coloquialmente a la televisión que reproduce a diario y al dedillo el argumentario y la propaganda de Moncloa, usó también este programa para blanquear al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Uno de los rótulos rezó: «Con la sentencia del fiscal general del Estado, mucha gente se quedó como sus trajes: a cuadros», en alusión a la chaqueta del cantante que aparecía en pantalla.

García Ortiz fue condenado recientemente por el Tribunal Supremo como autor de un delito de revelación de secretos por la filtración del correo de la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

La pareja de Ayuso también fue objeto de burla en el citado programa de TVE cuando sonó la canción Que le den candela, de Celia Cruz, cuya letra va de ponerle a un novio «las maletas en la puerta», y fue tachado directamente de «delincuente».

Así ocurrió en otro rótulo donde también fue puesto en la diana el jefe de Gabinete de Ayuso, el periodista Miguel Ángel Rodríguez, al que relacionaron con la condena a García Ortiz de esta forma: «El discurso de convertir en víctima al delincuente no lo inventó Miguel Ángel Rodríguez».

Cachitos es un programa musical donde se emiten fragmentos de actuaciones antiguas o recientes y a su vez aparecen en pantalla unos rótulos que realizan comentarios jugando con la música. Desde TVE promocionaron así la edición de este año: «Esta Nochevieja, Cachitos de hierro y cromo vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: rescatar joyas musicales del archivo, reírse de todo y acompañar la entrada del nuevo año con un especial de tres horas para darlo todo, ya sea con tus mejores galas o directamente en pijama».