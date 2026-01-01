La madre de Lamine Yamal utiliza a su hijo menor Keyne de 3 años como imagen de una hamburguesería

La familia de Lamine Yamal sigue exprimiendo al máximo la imagen de la joven estrella del Barcelona. La madre del futbolista Sheila Ebana ha permitido que una famosa hamburguesería utilice la imagen de su hijo Keyne, de 3 años de edad, como reclamo publicitario para el negocio. La cadena Deleito es la que ha llegado a un acuerdo con la progenitora del jugador culé para dar nombre a uno de sus menús.

Bajo el nombre de ‘Menú Infantil Keyne’ y por un precio de 14,95 euros, Deleito ofrece hamburguesas de ternera o pollo junto con patatas, bebida, galletas, un vaso coleccionable y un packing original con la imagen del joven. La hamburguesería es una de las más populares de Cataluña con sede seis locales abiertos entre la provincia de Barcelona y Gerona.

La madre de Lamine Yamal no dudó en promocionar este nuevo negocio a través de su cuenta de Instagram. Al hermano pequeño del futbolista se le ve abrir un paquete de la hamburguesería Deleito con un mensaje puesto por su progenitora: «La burger favorita de Keyne este 2025». A esa historia respondió la propia cadena con un cariñoso: «Te mandamos 100 más si hace falta».

Deleito es un negocio impulsado por Alberto Gras, quien fue finalista de la octava edición de MasterChef. Sus socios son Gerard Moreno y Rai Recoder, aunque el primero no guarda ninguna relación con el futbolista del Villarreal. Inicialmente fue un food-truck nacido en 2021 que ahora se ha expandido por todo el litoral catalán.

Lamine Yamal es un negocio familiar

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre, la madre de Lamine Yamal ya utilizó la popularidad de su hijo para lucrarse a través de una cena de Navidad celebrada en Londres. La progenitora vendió el evento como «no pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo». Ahora no se ha empleado una campaña tan agresiva con Keyne, pero el ánimo de lucro es evidente.

Sheila Ebana sacó un buen pellizco de su evento en Londres con cubiertos que llegaron a venderse por 800 euros. La madre de Lamine Yamal acudió a dicha cena en la que estaba explícitamente prohibido preguntarle por su hijo, pero donde se le vio pasárselo en grande bailando una conga y socializando con su círculo más cercano entre los que se encuentra el ex jugador del Betis Benjamín Zarandona.

Keyne ha estado muy presente en los éxitos de un Lamine Yamal que no ha dudado en jugar con su hermano menor después de algunos partidos y al que ha lucido en algunas celebraciones. La decisión de Sheila Ebana de exponerle a tan pronta edad parece venir motivada por una familia que parece estar encantada de ser mediática como demuestran en el día a día los progenitores del futbolista.