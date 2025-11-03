El padre de Lamine Yamal vuelve a formar un escándalo y se lanza contra la prensa rosa: «No me toques»

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a ser protagonista en las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que hace unas horas protagonizó un altercado con un equipo del programa Vaya fama, de Telecinco, un reportero y un cámara que simplemente intentaban hacer su trabajo y preguntar al padre del jugador del Barcelona por la ruptura de su hijo con Nicki Nicole y otros asuntos.

Cuando la periodista se encuentra con Mounir en plena calle y le pregunta por la nueva casa que ha adquirido su hijo, el padre del futbolista respondió de malas maneras: «Váyase un poquito a dar una vuelta», le llega a decir, visiblemente incómodo y enojado por la presencia de la prensa. Pero la tensión entre las cámaras y Mounir fuero en aumento, hasta el punto de producirse un encontronazo. Y es que el acompañante del padre de Lamine Yamal puso la mano en la cámara para taparla, provocando un momento de tensión entre ambos: «Pero no me toques, eh… no me toques».

Todo esto hace que el joven futbolista vuelva estar en el centro del foco por cuestiones extradeportivas, como su relación ya rota con Nicki Nicole, su escapada de fiesta a Milán tras el Clásico, o la adquisición de la mansión que Piqué y Shakira tenían en una exclusiva zona de Barcelona.

Los líos del padre de Lamine Yamal

Mounir Nasraoui dio mucho que hablar meses atrás por el suceso en el que se vio inmerso cuando sufrió un apuñalamiento. El padre de Lamine Yamal estuvo en el hospital por las heridas causadas, tres cuchilladas que lo tuvieron en estado grave durante unos días. Obviamente, en ese momento se abrió la investigación para conocerse las causas de lo que había acontecido y ahora cuando se saben más detalles de lo ocurrido.

La pelea fue en una calle de Rocafonda, en el barrio de Mataró, que acabó con el apuñalamiento del padre del atacante del Barcelona y de la selección española. Mounir Nasraoui tuvo que comparecer en el juzgado de instrucción 3 de Mataró no como víctima, sino como imputado. La defensa del agresor alegó que actuó «por error» tras quitarle el cuchillo a uno de los amigos y después de recibir un golpe de puño que le fracturó el tabique nasal.

Uno de los amigos del padre de Lamine Yamal, testigo del suceso, declaró que a Nasraoui «le querían matar. Uno llevaba un cuchillo». Además, dejó claro que «empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo». Tras ser condenado el pasado mes de diciembre, el hombre quedó en libertad con cargos y sigue defendiendo que ellos fueron las víctimas del padre de Lamine Yamal.

El padre del futbolista es habitual de la prensa deportiva por sus polémicas declaraciones. Sin ir más lejos, tras la reciente gala del Balón de Oro insinuó que había sido un robo que su hijo no lo ganara y decía que habían pasado cosas raras. Además, protagoniza curiosos vídeos en las redes sociales, cocinando o diciendo que vive de su hijo.