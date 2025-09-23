Tremenda rajada del padre de Lamine Yamal tras el Balón de Oro: «Aquí ha pasado algo muy raro»

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, no se ha tomado nada bien la derrota de su hijo en el Balón de Oro. Tras conocer que Ousmane Dembélé era el ganador este año y Lamine quedaba segundo, el cabeza de familia dejó entrever que la decisión no había sido justa y expresó su malestar con el proceso de elección al ganador.

«Creo que es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano», comenzó diciendo Mounir Nasraoui, padre Lamine Yamal, tras la gala del Balón de Oro. Dembélé se impuso en la votación final a la estrella del Barcelona y la selección española, pero la decisión no gustó a todos. A pesar de que el crack del PSG fue clave en la conquista de los cinco títulos (Champions, Ligue 1, Supercopa de Europa, Supercopa de Francia y Copa de Francia), Nasraoui no está contento con la decisión.

El padre de Lamine defendió que su hijo es el mejor jugador del mundo, y por ese motivo debió de salir con su primer Balón de Oro debajo del brazo: «Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales». No obstante, el premio es al mejor jugador del curso anterior.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv: ❌ «Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO». 🔝 «Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia». pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

«Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro», insistió Nasraoui durante una videollamada con El Chiringuito de Jugones al acabar la gala del Balón de Oro. Eso sí, cuando salía de la gala dejó claro que «el próximo año es nuestro. El año que viene el Balón de Oro será español».

Lamine Yamal se marchó de París con el Trofeo Kopa y un segundo puesto en el Balón de Oro. Esta temporada había comenzado muy bien, pero una lesión ha frenado su progresión. Ya ha dejado de ser una joven promesa para liderar al Barcelona. Además, el internacional español lleva el 10 a la espalda después de renovar con el club de su vida.