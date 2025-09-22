Lamine Yamal se tuvo que conformar con el Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal no pudo ganar el Balón de Oro, pero fue premiado este lunes con su segundo trofeo Kopa. La estrella del Barcelona y de la selección española, con sólo 18 años, fue el segundo jugador más votado por su gran temporada con el Barça y tras una irrupción histórica en el fútbol por su corta edad. El de Mataró ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con el equipo azulgrana, marcando 18 goles y repartiendo 21 asistencias en 55 partidos.

Debutó con 15 años de la mano de Xavi Hernández, con 17 explotó por completo, ganó la Eurocopa con España y brilló a las órdenes de Hansi Flick en el Barcelona y ahora con 18 se queda acaricia la gloria. Lamine Yamal sólo fue batido por Ousmane Dembélé, que partía como favorito en las apuestas y así se confirmó, y quedó por encima de Vitinha. Al rompe récords de precocidad aún le queda un paso más.

Con la selección española, ha marcado tres goles y dado cuatro asistencias entre la Liga de las Naciones y las eliminatorias para el Mundial 2026 con ese hat trick inolvidable en la semifinal contra Francia. Ahora gana su segundo Kopa, el único futbolista de la historia en haberlo hecho dos veces después de conseguirlo en 2024.

Lamine Yamal fue absolutamente clave para Flick durante la pasada temporada con el Barcelona y cuando no estaba su ausencia era un verdadero cuchillo para el equipo. El delantero fue providencial en los dos Clásicos de Liga, con un gol en el Santiago Bernabéu y otro en el Olímpico de Montjuic, y también en las dos finales contra el Real Madrid, marcando en la de la Supercopa de España y asistiendo dos veces en la de la Copa del Rey.

Una temporada brutal

En Champions marcó cinco goles, tres de ellos en eliminatorias, uno contra el Benfica en octavos, otro ante el Borussia Dortmund en cuartos y el último en semifinales frente al Inter de Milán. Esa vuelta en San Siro en la que el Barça cayó eliminado en la prórroga ha acabado siendo el gran impedimento para que Lamine Yamal se llevase el Balón de Oro por delante de Dembélé

Por su parte, el francés fue trascendental para el PSG en partidos clave de la temporada. En las eliminatorias de Champions marcó el gol que llevó a su equipo a la prórroga de la vuelta de octavos contra el Liverpool y también acabó enchufando su penalti en la tanda. Contra el Aston Villa en cuartos dio dos asistencias, en la ida de semifinales le dio el triunfo a su equipo (0-1) contra el Arsenal en el Emirates y en la vuelta asistió a Achraf en el segundo tanto. Dembélé cerró su gran actuación europea con dos asistencias en una final en la que los de Luis Enrique se impusieron por goleada al Inter de Milán (5-0).

Lamine Yamal no tiene techo

Lamine no tiene techo. Así lo reflejan sus actuaciones con tan sólo 18 años. Aunque ahora está lesionado, el equipo culé le espera con más fuerza para los tramos importantes de una temporada en la que ya es el líder del Barça. El club le concedió el estatus de estrella mundial con una brutal renovación y entregándole el número 10, propiedad de Leo Messi durante 13 años.