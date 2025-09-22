Aitana Bonmatí hace historia ganando su tercer Balón de Oro femenino consecutivo

Aitana Bonmatí es la reina del fútbol femenino de manera indiscutible. La centrocampista del Barcelona se impuso a Mariona Caldentey para ganar el tercer Balón de Oro de su carrera deportiva. La jugadora desempató con su compañera Alexia Putellas –dos veces campeona– como la más laureada de la historia de un premio que nació en 2018.

La azulgrana vivió un año marcado por los sinsabores en el plano colectivo por haber perdido tanto la final de la Eurocopa femenina con España como la final de la Champions League ante el Arsenal. Pese a todo, los votantes en el Balón de Oro han querido reconocer la importancia de una jugadora que marca las diferencias cuando está en el terreno de juego.

La jugadora terminó la temporada con 16 goles y 12 asistencias en 44 partidos con la camiseta del Barça y espera esta temporada mejorar los registros internacionales con la camiseta culé. Bonmatí dejó a su amiga Caldentey, quien fue campeona de Europa con el Arsenal siendo una pieza fundamental en su éxito.

Mariona había sido nombrada mejor jugadora del año en Inglaterra por la Asociación de Futbolistas Profesionales y mejor futbolista de la temporada por la Women’s Super League tras una temporada en la que logró 19 goles y 9 asistencias con la camiseta del equipo inglés.

El Balón de Oro vuelve a hablar español y una muestra de ello es que el premio ha recaído en nuestro país en cinco ocasiones en ocho ediciones de celebradas. Aitana Bonmatí se ha convertido indudablemente en la reina del fútbol femenino y recibió el premio de su ídolo Andrés Iniesta.