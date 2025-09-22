Este lunes 22 de septiembre conoceremos, en el Théâtre du Châtelet de París, quién será el vencedor de la 69ª edición del Balón de Oro, el prestigioso galardón que concede la revista France Football al mejor futbolista de la temporada anualmente durante esta gala en directo. La expectación es absoluta ya que dos son los favoritos y la igualdad apunta a ser máxima, por un lado está el vencedor de la Champions League con el Paris Saint Germain, Ousmane Dembélé; y por otro el considerado como el futbolista que puede marcar la próxima década, un jovencísimo Lamine Yamal que ya acapara focos y titulares.

Pero durante esta gala en directo del Balón de Oro también conoceremos quién es la mejor futbolista femenina, los mejores porteros del pasado año, qué entrenadores marcaron la diferencia y también entregarán el premio al jugador menor de 21 años, entre otros premios y reconocimientos.

La gala del Balón de Oro 2025, en directo

Cuándo es el Balón de Oro 2025

Fecha : lunes 22 de septiembre

: lunes 22 de septiembre Hora: 21:00 h (20:00 h en Canarias)

A lo largo de la tarde, France Football irá calentando motores en redes sociales hasta llegar al momento más esperado: la llegada de los protagonistas por la alfombra roja y, horas después, la entrega del Balón de Oro.

Dónde ver el Balón de Oro 2025 en directo por televisión y online

Movistar+ posee los derechos para emitir en España la gala completa del Balón de Oro 2025. El evento podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+ Plus, incluido en su paquete básico.

Los aficionados que prefieran verlo en streaming podrán hacerlo desde la app de Movistar+, disponible para móviles, tablets, Smart TVs y también en su versión web para ordenadores.

Por su parte, en OKDIARIO ofreceremos la cobertura minuto a minuto de la gala, con todas las reacciones, premiados y noticias que surjan desde París.

¿Quién fue el ganador del Balón de Oro 2024?

La entrega del Balón de Oro 2024 marcó un antes y un después. Todo apuntaba a que Vinicius Jr. sería el ganador tras su brillante temporada con el Real Madrid, campeón de Champions League. Sin embargo, el trofeo fue para Rodri Hernández, lo que generó un intenso debate en el mundo del fútbol. La controversia fue tan grande que el Real Madrid decidió no acudir a la gala. Todo apunta a que en esta 69ª edición podría repetirse ese gesto.