La gala del Balón de Oro 2025, en directo
Sigue en directo minuto a minuto todo lo que pasa en la gala del Balón de Oro 2025, con protagonistas, premios y el vencedor de la noche
A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025 y dónde ver hoy por televisión en directo gratis online en vivo
Quién es el favorito para ganar el Balón de Oro 2025
Este lunes 22 de septiembre conoceremos, en el Théâtre du Châtelet de París, quién será el vencedor de la 69ª edición del Balón de Oro, el prestigioso galardón que concede la revista France Football al mejor futbolista de la temporada anualmente durante esta gala en directo. La expectación es absoluta ya que dos son los favoritos y la igualdad apunta a ser máxima, por un lado está el vencedor de la Champions League con el Paris Saint Germain, Ousmane Dembélé; y por otro el considerado como el futbolista que puede marcar la próxima década, un jovencísimo Lamine Yamal que ya acapara focos y titulares.
Pero durante esta gala en directo del Balón de Oro también conoceremos quién es la mejor futbolista femenina, los mejores porteros del pasado año, qué entrenadores marcaron la diferencia y también entregarán el premio al jugador menor de 21 años, entre otros premios y reconocimientos.
Cuándo es el Balón de Oro 2025
- Fecha: lunes 22 de septiembre
- Hora: 21:00 h (20:00 h en Canarias)
A lo largo de la tarde, France Football irá calentando motores en redes sociales hasta llegar al momento más esperado: la llegada de los protagonistas por la alfombra roja y, horas después, la entrega del Balón de Oro.
Dónde ver el Balón de Oro 2025 en directo por televisión y online
Movistar+ posee los derechos para emitir en España la gala completa del Balón de Oro 2025. El evento podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+ Plus, incluido en su paquete básico.
Los aficionados que prefieran verlo en streaming podrán hacerlo desde la app de Movistar+, disponible para móviles, tablets, Smart TVs y también en su versión web para ordenadores.
Por su parte, en OKDIARIO ofreceremos la cobertura minuto a minuto de la gala, con todas las reacciones, premiados y noticias que surjan desde París.
¿Quién fue el ganador del Balón de Oro 2024?
La entrega del Balón de Oro 2024 marcó un antes y un después. Todo apuntaba a que Vinicius Jr. sería el ganador tras su brillante temporada con el Real Madrid, campeón de Champions League. Sin embargo, el trofeo fue para Rodri Hernández, lo que generó un intenso debate en el mundo del fútbol. La controversia fue tan grande que el Real Madrid decidió no acudir a la gala. Todo apunta a que en esta 69ª edición podría repetirse ese gesto.
Los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2025
De los diez que quedan, saldrá el próximo Balón de Oro:
Viktor Gyökeres (Arsenal)
Declan Rice (Arsenal)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Raphinha (Barcelona)
Pedri (Barcelona)
Lamine Yamal (Barcelona)
Harry Kane (Bayern Munich)
Michael Olise (Bayern Munich)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Cole Palmer (Chelsea)
Denzel Dumfries (Inter Milan)
Lautaro Martínez (Inter Milan)
Ousmane Dembélé (PSG)
Gianluigi Donnarumma (PSG)
Achraf Hakimi (PSG)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Désiré Doué (PSG)
Nuno Mendes (PSG)
Joao Neves (PSG)
Fabián Ruiz (PSG)
Vitinha (PSG)
Florian Wirtz (Liverpool)
Mohamed Salah (Liverpool)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Erling Haaland (Man City)
Scott McTominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Vinicius Jr. (Real Madrid)
Los 30 nominados al Balón de Oro femenino 2025
Aunque ya sabemos los 20 últimos puestos, nunca viene mal recordar cuáles son los que fueron seleccionados al premio:
Mariona Caldentey (Arsenal)
Leah Williamson (Arsenal)
Chloe Kelly (Arsenal)
Steph Catley (Arsenal)
Emily Fox (Arsenal)
Alessia Russo (Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
Caroline Graham Hansen (Barcelona)
Alexia Putellas (Barcelona)
Patri Guijarro (Barcelona)
Claudia Pina (Barcelona)
Ewa Pajor (Barcelona)
Aitana Bonmatí (Barcelona)
Pernille Harder (Bayern Munich)
Klara Buhl (Bayern Munich)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
Lucy Bronze (Chelsea)
Hannah Hampton (Chelsea)
Sandy Baltimore (Chelsea)
Esther González (Gotham)
Cristiana Girelli (Juventus)
Temwa Chawinga (Kansas City Current)
Melchie Dumornay (Lyon)
Lindsey Heaps (Lyon)
Barbra Banda (Orlando Pride)
Marta (Orlando Pride)
Amanda Gutierres (Palmeiras)
Clara Mateo (Paris FC)
Caroline Weir (Real Madrid)
Sofia Cantore (Washington Spirit)
¡Pedri se queda fuera del top-10!
El centrocampista del Barça se queda fuera de los diez primeros puestos tras confirmarse que ha quedado en el puesto 11º.
¿Cómo se elige al Balón de Oro?
Después de que Vinicius no se llevase el trofeo en la edición anterior pese a ganar Liga, Supercopa y Champions, muchos se preguntan cuáles son los criterios a seguir para elegir al sucesor a Rodri Hernández.
Los premios que se entregarán hoy
El mundo del fútbol está ahora atento a todo lo que ocurra en París esta noche. Una ceremonia en la que se entregarán varios premios para futbolistas, entrenadores y clubes.
Bellingham y Vinicius se quedan atrás
Por el momento no hay grandes sorpresas en lo que llevamos de ranking. Mala fortuna para los jugadores del Real Madrid, que no están en los puestos más altos a diferencia de la pasada edición. Jude Bellingham bajó hasta 20 puestos, mientras que Vinicius cayó ocho.
El ranking del Balón de Oro masculino hasta ahora
12º Kvaratskhelia (PSG)
13º Kane (Bayern)
14º Doué (PSG)
15º Gyökeres (Arsenal)
16º Vinicius (Real Madrid)
17º Lewandowski (Barcelona)
18º McTominay (Nápoles)
19º João Neves (PSG)
20º Lautaro Martínez (Inter)
21º Guirassy (Borussia Dortmund)
22º Mac Allister (Liverpool)
23º Bellingham (Real Madrid)
24º Fabián Ruiz (PSG)
25º Dumfries (Inter)
26º Haaland (Manchester City)
27º Rice (Arsenal)
28º Van Dijk (Liverpool)
29º Wirtz (Liverpool)
30º Olise (Bayern)
El ranking del Balón de Oro femenino hasta ahora
11º Claudia Pina (Barcelona)
12º Marta (Orlando Pride)
13º Caroline Graham (Barcelona)
14º Barbra Banda (Orlando Pride)
15º Sandy Baltimore (Chelsea)
16º Cristiana Girelli (Juventus)
17º Temwa Chawinga (Kansas City Current)
18º Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)
19º Klara Bühl (Bayern)
20º Pernille Harder (Bayern)
21º Amanda Gutierres (Palmeiras)
22º Esther González (Gotham FC)
23º Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
24º Sofía Cantore (Washington Spirit)
25º Emily Fox (Arsenal)
26º Lindsey Horan Heaps (Olympique de Lyon)
27º Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
28º Clara Mateo (Paris FC)
29º Steph Catley (Arsenal)
30º Caroline Weir (Real Madrid)
¡Buenas noches!
¡Buenas noches y bienvenidos a la Gala del Balón de Oro 2025! El Théâtre du Châtelet de París será el lugar donde conoceremos quién es el ganador de esta edición, quién fue el mejor futbolista de la pasada temporada, título al que aspiran dos grandes futbolistas: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.
Drama en el PSG por culpa de la Ligue 1
El PSG no podrá asistir en su mayoría a la ceremonia por culpa del partido aplazado ante el Marsella. No pudo jugarlo este domingo por cuestiones meteorológicas y se jugará esta noche a partir de las 20.00 horas. Aún así, tanto Ousmane Démbéle, Joao Neves y Desiré Doué estarán presentes al quedarse fuera de la convocatoria. También estará Nasser Al Khelaifi.