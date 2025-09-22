Todos los premiados en la gala del Balón de Oro 2025

Entregados todos los galardones en la gala del Balón de Oro 2025 celebrada este lunes en París es hora de recordar los premiados. Ousmane Dembélé encabeza la lista de ganadores al ser el más votado en el premio principal con el que cada año France Football y la UEFA (desde 2024) reconoce al mejor jugador del mundo por sus méritos en la última temporada. El español Luis Enrique fue premiado como el mejor entrenador del mundo, Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro y Lamine Yamal y Vicky López ganaron el trofeo Kopa masculino y femenino.

El delantero internacional francés del PSG ha ganado el Balón de Oro tras imponerse a Lamine Yamal, segundo, y a su compañero Vitinha, tercero. Dembélé, gran favorito por el gran curso del equipo parisino, que conquistó su primera Champions en parte gracias a los goles del extremo, logra su primer premio a mejor jugador del mundo y fue el gran héroe local en el Teatro Chatelet de París.

Por su parte, el extremo español del Barça Lamine Yamal, además de ganar el trofeo Kopa a mejor joven del año, fue segundo en la votación de este Balón de Oro al meterse entre una nómina de candidatos del PSG, como el centrocampista portugués Vitinha, tercer clasificado. Cuádruple premio para España, con el tercer Balón de Oro de Aitana, el Kopa de Vicky López y el mejor entrenador de Luis Enrique.

Todos los premiados en el Balón de Oro